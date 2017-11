Retiene sector Tehuantepec de la Sección 22 a funcionaria del IEEPO

LOS DIRECTORES DE las escuelas de Tehuantepec rechazaron los dictámenes, ya que no eran actuales ni legibles

FLORENTINO BOHÓRQUEZ JARQUÍN

TEHUANTEPEC.-

Profesores integrantes del sector Tehuantepec encabezados por Mariano Vásquez Morales retuvieron a la profesora Lorena Chaves, comisionada de la brigada emergente del IEEPO.

En conocido lugar de Tehuantepec, la comisionada del Instituto Estatal de Educación del Estado de Oaxaca (IEEPO) llegó para hacer a entrega de los dictámenes de las escuelas a los directores de escuela, quienes rechazaron dichos dictámenes.

Mariano Vásquez Morales representante del sector comentó que fueron invitados para hacerles la entrega de los dictámenes para las escuelas del municipio de Tehuantepec, ahí los directores analizaron los documentos y encontraron varias irregularidades.

“Hay dictámenes que no corresponden a la realidad, además de que tienen fecha 22 de septiembre y apenas se tratan de entregar, lo malo de esto es que el segundo terremoto fue el 23 de septiembre, donde causó más estragos a las escuelas y casas de la región, no corresponde y en esta reunión de trabajo declaran inválidos esos dictámenes, la fecha no corresponde a la realidad, hay escuelas que tienen factible y no son así las condiciones”

“Por ello en estos momentos se tiene retenida a un personal que es la profesora Lorena, enviada del Instituto para entregar dichos dictámenes, precisamos que los dictámenes no son originales, son copias y copias no legibles algunas, cómo los directores van a leer los dictámenes a los padres de familia” La exigencia de los directores es agendar una mesa de trabajo con funcionarios de carácter resolutivo, para que digan cuándo se va a dar la segunda revisión con personal especializado, piden que se den los dictámenes lo más pronto posible, que se proporcionen espacios para la construcción de aulas provisionales e iniciar clases provisionalmente, pero que se construyan y se rehabiliten esas aulas didácticas, ya que argumentan que se hacía lo necesario para que baje Protección Civil Estatal, personal indicado de IOCIFED, además piden a Ricardo Dorantes Mortero del IEEPO ya que ellos desconocen a German Cervantes como director del IEEPO, no somos los maestros que no queremos dar clases, son las autoridades las que se niegan a la aplicación de los recursos, FONDEN tiene recursos, hubo mucha ayuda humanitaria que llego al país para apoyar.

Por su parte Lorena Chávez Valtierra, encargada de la brigada emergente en seis municipios, expresó que el propósito es entregar los dictámenes a las escuelas factibles y no factibles, que se coordinó con la presidenta municipal y comisionó al director de deportes Óscar Cabrera y al síndico hacendario, el doctor Abel Gil Rojas, quien apuntó que al ser 41 municipios la entrega se retrasa, y se buscó entregarlos a través de los municipios.

Ante esta retención el director general del IEEPO se comunicó vía telefónica con los maestros donde se hace el trabajo para que bajen los representantes de IOCIFED y Protección Civil, que finalmente se supo será para el próximo lunes 20 de noviembre a las

8:00 horas en la supervisión escolar 069 ubicada en el Fraccionamiento Los Tamarindos, se haría la entrega, por lo que finalmente se liberó a la funcionaria del IEEPO.