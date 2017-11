Me siento orgulloso de trabajar la orfebrería y poder compartir con mis paisanos un poco de mi talento: Juan José

EL ORFEBRE DE 45 años, en su taller ubicado en la colonia Ladrillera, se dedica a la elaboración de juegos de aretes con collar y pendiente, pulseras, anillos y demás accesorios

TEHUANTEPEC.-

Mientras el fuego del fuelle calienta la laminilla con las que elaborará las flores del enjardinado que adornarán el pendiente, el artesano Juan José Gutiérrez Rojas comenta que desde muy joven se inició en el oficio de la orfebrería en Santo Domingo Tehuantepec.

Yo inicié a los 16 años como chalán, platica Juan José Gutiérrez, pero mi ex patrón vio mi interés por aprender más y me dejaba usar todas las herramientas del taller, a veces yo compraba material para experimentar con nuevos diseños, unas veces me salía, otras echaba a perder las piezas, pero no me quedaba con las ganas, hasta que me animé a poner mi taller.

“Trabajando la orfebrería llevo 20 años, pero me independicé hace diez.

Empecé con lo básico, las pinzas, unas laminillas, alambres de chapa, compré unas monedas y un poco de plata, después de vender mis primeros trabajos, ahorré para comprar el fuelle para sopletear, una laminadora, las prensas e hileras”.

Mi primer trabajo señala fueron unos aretes, ese día me fui muy contento a casa, no podía creer que yo había hecho esas cosas tan bonitas, eso me dio seguridad y empecé a elaborar más accesorios.

Los tiempos buenos para las ventas son durante las velas, mayordomías y demás festividades de Tehuantepec, aquí la gente conoce mi trabajo y lo recomienda, llegan personas de San Blas, Juchitán y pueblos vecinos a pedirme que les elabore juegos de aretes con collar y pendiente, pulseras o anillos, relata, mientras da forma a las flores que

pegará en el pendiente que minuciosamente trabaja.

En su taller ubicado en la colonia Ladrillera, Gutiérrez Rojas elabora de tres a cuatro cadenas, unos seis pendientes, cinco o seis pares de aretes y anillos; “hay clientes que quieren trabajos de un día para otro, a esos les echo ganas, por ejemplo un pendiente ya

listo para orear, lo tengo en 12 horas”, comparte.

Juan José comenta que este año para él será mejor, porque podrá trabajar, compartir su talento y conocimientos con otras personas a través del Instituto de Artes y Oficios del Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, que le ha abierto las puertas como instructor.

“Estoy emocionado y un poco nervioso, jamás he dado una clase de cómo hacer accesorios ante muchas personas, pero daré lo mejor de mí para que este noble oficio no desaparezca”, señala.

El taller que dará inicio en el mes de diciembre y que será impartido por Juan José Gutiérrez Rojas, pretende conservar este oficio, brindar una nueva herramienta de trabajo y solvencia económica a hombres y mujeres de Tehuantepec.