Padres exigen seguridad para reiniciar clases

ACUERDAN NO INICIAR clases en la Técnica 19; profesores y directivos de la institución educativa respetan la decisión

JOSÉ LUIS LÓPEZ

JUCHITÁN.-

Ante el incumplimiento de las autoridades para la construcción de 12 aulas provisionales de la Escuela Secundaria Técnica número 19, los padres de familia de esta institución tomaron el acuerdo de no mandar a sus hijos hasta que no existan las condiciones de seguridad.

Rogelio Toral Antonio, padre de familia de este plantel educativo, indicó que a dos meses del sismo, las condiciones de la escuela no son las adecuadas para la reanudación de clases.

Este plantel sufrió daños severos en sus estructuras por el terremoto pasado, por lo que se había anunciado la construcción de 12 salones de manera provisional, sin embargo únicamente se instalaron 8.

Indicaron que el Gobierno del Estado y Federal no les construyó los baños y fue con el apoyo del Ayuntamiento de Ixtaltepec que se inició la construcción de los sanitarios.

Ante todo esto, determinaron esperar hasta que se tengan las condiciones para que se puedan reanudar las labores. Este acuerdo tomado por los padres de familia fue respetado por los profesores y directivos de esta institución.

“Porque esto es una grosería, es exponer la vida de nuestros hijos, ellos si vienen por parte del Gobierno Federal, si pueden hacer su trabajo de manera profesional que vengan y que lo hagan, si no que vengan, no vengan a engañar a los padres de familia, estamos de

acuerdo con los maestros, en tanto no hayan condiciones de seguridad para nuestros hijos para que haya clases, si no hay seguridad no van a venir a clases, es decisión de los padres de familia, no de los maestros”.

El director del plantel, Felipe Ruiz Canseco, informó que las autoridades no han cumplido con los compromisos adquiridos, ya que no se construyeron las 12 aulas móviles, además la maya para la delimitación del área de riesgo no se colocó, aunado a que no se construyeron los baños.

Destacó ante la falta de condiciones, se tomó el acuerdo con los padres de familia para no iniciar las clases, mientras no existan las condiciones para poder llevar a cabo las actividades escolares.