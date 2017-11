Gran final de básquetbol y jugosos premios en Guichicovi

ORESTO GONZÁLEZ ANTONIO

SAN JUAN GUICHICOVI.-

A primera hora los equipos participantes de dieron cita en la cancha municipal para mostrar su capacidad hacia el deporte, centenares de porritas que presenciaron en gran encuentro deportivo donde tenía que salir los ganadores eliminando a sus rivales, fue así que comenzó el juego en la rama femenil, Guerreras de Matías Romero vs Chocolate y por la corona de campeonas lucharon Estación Mogoñe vs Novatas de El Zacatal.

En la categoría varonil libre por el tercer lugar contendieron Guichicovi vs Sixers de Santa Ana y en la batalla que proclamó al monarca de la categoría se enfrentaron Escorpiones de Ramos Millán vs Estación Sarabia; en la categoría Reina de Veteranos se disputaron el tercer lugar Tegaam vs Paso Real; el juego más apasionante fue el equipo de Guivicia, quienes pertenecen al municipio de Santa María Petapa, gracias a la gran visión que tiene el presidente municipal Cástulo Escobedo Lucas hizo posible que los equipos de otros municipios se integraran al de Guichicovi sin distinción de humanidad, dejando en claro que su proyecto es la unidad entre hombre y mujeres sin distinción alguna, al igual que la gente de su municipio, los participantes de otras comunidades recibieron sus uniformes deportivos.

Con base a lo anterior, en un momento se puso en suspenso el gran partido relámpago ya que el tablero marcaba el escolar a menos de 7 segundos de finalizar (empatado), pero un tiro libre fue que le dio el campeonato como primer lugar al equipo de la Combinados de Guivicia Petapa.

En está final de la liga municipal de básquetbol que empezó el 18 de marzo tuvo buenos resultados, donde hubo grandes momentos de felicidad, así como convivencia con familiares y amigos que son apasionados a este deporte, la sana convivencia en donde se disciplinaron los jugadores dieron de que hablar porque demostraron en la cancha su capacidad de triunfar y darle un buen ejemplo a los demás jóvenes para que participen, ya que el deporte es bueno para la salud.

Los resultados fueron los siguientes en la categoría femenil: el primer lugar lo obtuvo Estación Mogoñe; segundo lugar, Novatas de Zacatal; tercer lugar, Guerreras de Matías Romero; cuarto lugar, Chocolate.

En la categoría varonil libre, el primer lugar fue para Estación Sarabia; segundo lugar, Escorpiones de Ramos Millán; tercer lugar, Guichicovi; cuarto lugar, Sixers de Santa Ana. En la categoría varonil veteranos como primer lugar estuvo Combinados de Guivicia Petapa; segundo lugar, Ramos Millán; tercer lugar, Tegaam; cuarto lugar, Paso Real.

En su mensaje el presidente municipal, profesor Cástulo Escobedo Lucas, mencionó la importancia del deporte al cual dijo que se siente orgulloso y satisfecho de cómo los jugadores participaron de manera disciplinada entre hombres y mujeres, quienes mostraron su conducta ante los aficionados, ante las féminas recordó la importancia que es la equidad de género y que se respeta porque una vez más quedó demostrado que la prioridad del primer concejal es tratar a todos por igual y de esta manera los

premios fueron obsequiados depende el lugar que obtuvieron.