Petroleando el punto

LOCATARIOS DE SALINA CRUZ SE RESISTEN AL CAMBIO

A pesar del esfuerzo de la autoridad municipal de Salina Cruz que bien representa el licenciado Rodolfo León Aragón viene haciendo para que el Mercado Ignacio Zaragoza sea demolido, esto no se ha podido realizar por la resistencia que los locatarios vienen haciendo de no aceptar el cambio sin antes no

asentar los compromisos en una minuta.

Quienes tuvimos la oportunidad de vivir algo similar en 1970, cuando el anterior al que hoy todavía se encuentra de pie fue derrumbado, se dio el mismo fenómeno, nadie quería aceptar una reubicación provisional, la verdad sea dicha, el verdadero objetivo era querer seguir en el que habían dejado parte de su vida, a pesar de que carecía de muchas cosas elementales como era la falta de techo.

Aunque muchos dicen que la resistencia es de solo unos cuantos sí, pero que cuentan con poder económico y están evitando a toda costa la construcción de uno nuevo, porque son poseedores de un gran número de puestos en el interior del mencionado edificio y temen perder esos privilegios, si partimos de la premisa de que estos puestos no son vendibles y nadie puede poseer más de uno.

Estos siempre vieron como la mejor alternativa que el vetusto mercado fuera reparado para que ellos no corrieran el riesgos de ser descubiertos de que son poseedores de manera ilegal de un gran número de estos; sin embargo parece que se encuentran ya acorralados porque es un secreto a voces quienes son estos, cómo los adquirieron y cuáles son sus pretensiones.

Para fortuna de los porteños, el presidente municipal ya logró conseguir los recursos para cumplir una de las más solicitadas demandas de la ciudadanía, la construcción de un nuevo mercado, sus buenas relaciones con el director de Pemex facilitaron las cosas, y solo es cuestión de esperar que locatarios y autoridad lleguen a feliz acuerdo para el bienestar de la sociedad en general, en hora buena.

LA COMUNICACIÓN, HERRAMIENTA QUE NOS PERMITE CONSERVAR LA UNIDAD: ARTEMIO DE JESÚS ENRÍQUEZ

El pasado sábado 11 del presente mes de la Revolución, el personal sindicalizado del Departamento de Recursos Humanos Industriales de la refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Salina Cruz, ofreció al líder de la H. Sección 38 Artemio De Jesús Enríquez, un modesto desayuno en las instalaciones del Centro Recreativo ubicado en la Agencia Municipal de las Salinas del Marqués.

El objetivo del mencionado encuentro era el de fortalecer las buenas relaciones que se vienen dando entre ambas partes; y entablar un diálogo en la que se abordarían asuntos relacionados con la mejora de tan importante departamento.

Se agotó el tema de la elaboración del tiempo extraordinario, los nuevos sistemas implantados, los espacios donde por razones fortuitas se viene laborando, la seguridad que deben guardar para cuidar la integridad física del personal que por necesidades tienen que ingresar esporádicamente, a las áreas que fueron dañadas por el sismo, etcétera; y la forma de plantear nuestras diferencias cuando estas se presentan.

Llamó mucho la atención la honestidad de la actual delegada departamental cuando solicitó a sus compañeros, para que ofrecieran su opinión respecto a su desempeño; ¿vamos bien o nos regresamos?, eso demuestra la seguridad de que ésta ha dado su mejor esfuerzo para que ambas partes empresa y trabajador mantengan la armonía, ya que esta da como resultado la unidad y la

unidad obviamente, arroja siempre óptimos resultados.

EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LOS MÁS IMPORTANTES EN PEMEX

En su intervención el líder petrolero Artemio De Jesús Enríquez, agradeció la invitación de que fue objeto, y procedió a reconocer cuán importante papel juega el departamento personal, ustedes tienen dijo el privilegio de darle muchas satisfacciones a los trabajadores, primero, porque le hacen su ingreso para formar parte de la empresa más importante del país, luego, porque velan que todos los pagos a que tienen derecho se hagan de manera correcta como son salarios, tiempo extra, insalubre, vacaciones, reparto, etcétera.

Por si todo lo anterior les pareciera poco, también son ustedes los que se encargan de calcularle sus alcances, cuando logran la ansiada jubilación, que no es otra cosa que el reconocimiento que la empresa les hace por sus 30 o más años de esfuerzo y dedicación.

Por esas y muchas cosas más deben sentirse orgullosos de formar parte de él.

Qué bueno que nuestros encuentros se vienen haciendo con regularidad continuó diciendo, porque es importante que ambas partes nos nutramos de los problemas que a diario vivimos en una empresa tan compleja como lo es Pemex, no para satanizar a quienes a veces nos equivocamos, sino para encontrarles

alternativas pacíficas de solución

Todos estamos ciertos de que vivimos momentos difíciles en la empresa, pero que estamos conscientes que los vamos a superar si seguimos desempeñándonos como lo hicieron nuestros padres y abuelos en momento similares o peores al que hoy vivimos luego de la expropiación petrolera.

Les hizo saber De Jesús Enríquez, que el senador de la República Carlos Romero Deschamps tiene el firme compromiso de que los trabajadores sindicalizados que el bien representa, permanecerán unidos, leales a la empresa y a las instituciones nacionales del país y lo ha logrado, con un agregado más que, hoy han adoptado una nueva actitud positiva con la que enfrentan todos los problemas; hoy los que laboran en Pemex no solo se necesita capacidad, sino también disponibilidad y una actitud positiva para

enfrentar los retos de la competitividad.

Concluyó De Jesús Enríquez su intervención diciéndoles a sus representados que: Deben tener fe de que pronto nuestra refinería la “Dovalí Jaime”·, volverá a tener el privilegio de ser la que más produzca, porque en ella han sentado sus reales la paz y la armonía, factores indispensables para lograr la unidad, Unidad que a decir de nuestro líder nacional Romero Deschamps, es razón de nuestra fortaleza, y Unidos, siempre venceremos, concluyó, áaaaaniiimooo cuaaadrooo.