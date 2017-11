Tras aprobación de presupuesto Tehuantepec necesita al menos 500 mdp para reconstrucción de viviendas

DEL PRESUPUESTO DE Egresos de la Federación 2018, se aprobó un fondo adicional, equivalente a

De acuerdo al presupuesto de egresos 2018, aprobado por la Cámara de Diputados Federal, referente al fondo adicional equivalente a 2 mil 500 millones de pesos- destinado para la reconstrucción tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, tan solo al municipio de Tehuantepec, se le debería asignar una partida presupuestal mayor de 500 millones de pesos, para atender las 4 mil 800 viviendas no foliadas y que sufrieron pérdida total, tras el sismo del 23 del mismo mes.

Los diputados federales aprobaron el día de ayer una partida para el Fondo de Desastres Naturales, que asciende a 18 mil millones de pesos, ello para la reconstrucción de los municipios afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre sin contar el del 23 del mismo mes que afectó fuertemente las viviendas

de las familias tehuanas.

Es de recordar, que tras el sismo del 7 de septiembre y después del primer censo, se atendieron en Tehuantepec, 4 mil 324 viviendas; de las cuales 2 mil 103 fueron pérdidas parciales, mil 333 con pérdida parcial no habitable, y 888 con pérdida total.

Sin embargo, el sismo del 23 de septiembre, que azotó la Región del Istmo y que no fue tomado en cuenta para el presupuesto de egresos 2018 afectó a las casas con pérdida parcial, dejándolas inhabitables o en pérdida total; sin contar las más de 4 mil 500 casas no foliadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). De estas viviendas no foliadas, y que terminaron siendo catalogadas como pérdida total, la federación tendría que destinar un estimado de 500 millones de pesos para reconstrucción.

En este contexto, se registra que el Ayuntamiento de Tehuantepec, a cargo de Yesenia Nolasco Ramírez, ha sido el único municipio que se ha acercado constantemente a la Cámara Federal a gestionar recursos y demás apoyos para la reconstrucción de esa localidad.

Como dato, Santo Domingo Tehuantepec, es el tercer municipio más afectado de la zona del Istmo, de los que destacan también Juchitán de Zaragoza, Ixtepec, Ixtaltepec, Unión Hidalgo, Ixhuatán y Salina Cruz. Cabe señalar que los diputados aprobaron 7 mil millones más en participaciones para estados y municipios.