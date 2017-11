Remolino político social y policiaco

Lástima Margarito finaliza un semana más y en el Istmo la sociedad ve patrullas y camionetas de la Marina, otras de la gendarmería, de la Policía Federal comisionada en esta región y qué hacen con los vehículos que permanecen estacionados por varias horas, los agentes de seguridad durmiendo o jugando y los ejecutores cumpliendo sus compromisos, no sería bueno que los vehículos policiacos con su personal se movieran por toda la región del Istmo así evitarían las ejecuciones, los asaltos, secuestros exprés, pues es demasiado y los hechos delictivos se mantienen.

En Matías Romero están cuando menos 20 patrullas de la Policía Federal, aparte la Policía Estatal, Municipal, PABIC y Federal de Caminos, quizás por eso en Matías Romero ha bajado la delincuencia, en tanto desde Tápana hasta Salina Cruz las delincuencias se pasean como en sus casas ya no hablemos de las otras 7 regiones, en fin, sería bueno ver el recorrido todos los vehículos por el distrito, en un barrido diario por Los Chimalapas, la colonia Cuauhtémoc, así como el territorio de Los Ángeles, pues en La Istmeña se han registrado varios tiroteos ya que esta agencia colinda con el estado de Veracruz, en fin, ojalá y no se espere a saber que el niños se ahogó para que todos salgan corriendo a tapar el pozo.

Se va el 2017 ojalá y nuestros legisladores federales cierren varias puertas y no se sigan disparando los recursos, urge evitar los grandes bonos de fin de sexenio, se espera que un diputado, un senador de la república que lo movió el espíritu de servicio evite el enriquecimiento ilícitos, pues no es posible que mientras un obrero si acaso recibe 5 mil pesos de aguinaldo un funcionario federal de fin de sexenio se lleve 1 millón de pesos, esto es vergonzoso, un verdadero abuso ojalá y esto se ha tomado en cuenta por la sociedad y el próximo año al elegir nuevo legisladores estos deben de comprometerse a tener un sueldo menos al igual que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Nación, también disminuir el sueldo para funcionarios del INE y que los partidos sólo reciban en 50 por ciento del dinero que recibe, así como los funcionarios de las delegaciones todos deberán de apretarse el cinturón.

El petróleo dejó de ser el oro negro, al nacer energías alternas se debe de impulsar la producción en el campo impulsar la reforestación castigar más severamente a los talamontes, debemos de cuidar la ecología con esto estaremos frenando el cambio climático que se está volviendo una gran amenaza mundial, así que nuestros legisladores que se comprometerán a defender el pueblo cumplan su promesa, recordando quien no vive para servir no sabe vivir, así que los futuros candidatos deben de cuidar sus palabras y no prometer lo que no cumplirán, en las ochos regiones los candidatos deberán de analizar su futuro político de no hacerlo perderán más por lo menos, ojalá usted a partir de hoy este pendiente de los noticieros.

Carlos Valdez Gonzales, director del Centro Nacional de Prevención de Desastres dice que debemos de estar preparados para enfrentar próximos terremotos de 8.2 como lo está haciendo Japón y es que Chiapas, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México se encuentran en la llamada brecha de Guerrero, así que amigo lector si usted quiere construir un edificio de más de dos pisos lo primero que tiene que hacer es asesorarse con un buen arquitecto, claro que hay buenos albañiles con gran experiencia que pueden construir una casa normal, pero un edificio es otra cosa, así que no arriesgue su capital, solo recuerde que la tierra, nuestro planeta está sufriendo cambios estructurales, las placas tectónicas ayer se movieron bruscamente quizás lo hagan mañana o dentro de 10 a 20 años nuevamente, así que mejor construyamos una casa o un edificio apruebas de terremotos, es urgente que la PGR investigue quién o quiénes clonaron tarjetas de Banxico que fueron entregados a los ciudadanos que sufrieron la pérdida total de sus casas y ahora resulta que esas tarjetas que entregó Quique Peña Nieto en el Istmo y otras regiones resultaron sin fondos, de qué se trata, como dijera el cartero quien no se conforma con poco menos con mucho.

Los fariseos de la educación como siempre buscándole tres pies al gato cuando todo sabemos que tiene 4, entonces si se construyeron unas aulas escolares provisionales cuál es el problema, claro dicen los maestros o se abren todas las escuelas o todos se quedan afuera, además los fariseos de la educación

no pueden ser juez y parte, ¡ya basta de chantajes!, el Gobierno Federal debe de llamar a cuentas a los líderes sectoriales y al capo de esta mafia de la Sección 22 de la SNTE, el profesor Eloy López Hernández, y poner las cartas sobre las mesas donde solo debe haber una sopa que debe llamarse o la bebes o la derramas, así debe de hacerse para acabar con los alegatos, en fin mañana a ver que se les ocurre a los mercenarios de la educación para frenar el programa educativo, no cabe duda que la sociedad poco a poco va cambiando, aunque el tiempo sea el mismo.

Ahí tienen a los dueños de la música quienes exigen un programa emergente cuando ellos tienen los instrumentos musicales, por lo que deben de programar diferentes actividades y en los fines de semana realizar bailes populares juveniles y para los de la tercera edad qué les parece sabaditos de danzón y los domingos de cha cha chá, nada de chelas, sólo refrescos y antojitos, así la sociedad en cada municipio se olvidará de los terremotos y de los que vayan a llegar, haga cuentas si entran 500 parejas pagando 50 pesos, pues ya la hicieron y en dos días de trabajo tendrán para subsistir la semana, pues ahorita contratos nos existen, el pueblo necesita música y los artistas la tienen y claro los bufones de la risa también en las tardes en los parques y andadores deben de actuar, los adultos tienen necesidad de recordar su niñez y juntos con sus hijos asistirán y cooperaran, así nacerá este programa emergente.

Bueno a sacar los sarapes, chamarras y jorongos, pues llegarán 15 frentes fríos que azotarán el estado antes que finalice el 2017, así que todas las mañanas hay que darles de tomar a las niñas y niños un vaso de jugo de naranja y claro un suplemento alimenticio para fortalecer las defensas y la gripe no les dañe, claro los adultos tomarán su copita de mezcal para todo mal y para todo bien también, así que viboritas ahora pasemos al mundo de las gráficas.