Exigen la reclasificación de casas dañadas en San Dionisio del Mar

ASEGURAN QUE CERCA de 500 viviendas no fueron tomadas en cuenta en el censo y otras más fueron clasificadas como pérdida parcial, pero en la realidad fueron pérdida total

JOSÉ LUIS LÓPEZ

SAN DIONISIO DEL MAR.-

Integrantes de la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar, denunciaron las irregularidades en la entrega de apoyos a las familias damnificadas, ya que muchas de las casas que se encuentran en pérdida total únicamente recibieron el apoyo de 15 mil pesos para la reconstrucción.

Reynaldo Rodríguez Altamirano, integrante de la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar, señaló que cerca de 500 viviendas no fueron tomadas en cuenta en el censo y otras más fueron clasificadas como pérdida parcial, pero en la realidad fueron pérdida total.

“Muchas viviendas están completamente dañadas y fueron consideradas con daño parcial, y la gente qué puede hacer con 15 mil pesos que ya se les entregó, así como el caso de este señor que estamos viendo aquí, entonces esa es la preocupación de la gente, la exigencia más que nada para que bajen las autoridades correspondientes para que revaloren y redictaminen, porque las réplicas siguen y cada vez muchas casas se siguen dañando”.

Indicó que las personas que recibieron tarjetas con fondos de 15 mil pesos no les alcanzarán para reconstrucción de las viviendas, por lo que pidieron que las autoridades federales y estatales hagan una reclasificación de las casas dañadas por los sismos.

Uno de los afectados de nombre Carlos Ramos Juárez, quien además es una persona con discapacidad, recibió una tarjeta con 15 mil pesos, indicó que su vivienda está a punto de colapsar y que tendrá que ser demolida, sin embargo el monto que le dieron para la reconstrucción no será suficiente.

“Mi casa fue clasificada primero como pérdida total, pero cuando llegaron los apoyos únicamente me dieron un tarjeta con 15 mil pesos, porque no estaba clasificada como pérdida total, sino como daño parcial, pero la casa ya no puede ser habitada así como quedó”.

Otro de los problemas que se presentó en esta comunidad es el caso de las personas que recibieron el folio de la Sedatu, pero no les llegó el apoyo del Fonden.