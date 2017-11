Remolino político social y policiaco

Lástima Margarito pero resulta vergonzoso que el delegado federal de la SEDATU en Oaxaca, el pidió Concha Arellano, quien asegura que no habrá otro censo para registrar a los afectados por el terremoto del día 7 y 19 de septiembre y que solo se hará una revisación de los afectados por el sismo el día 19 a cargo del estado, entonces verán si habrá otro censo.

¡Caray! reconocer que SEDATU no tiene oficinas en el Istmo, es vergonzoso que una secretaría federal no pueda pagar la renta de una oficina y así está más cerca de la sociedad a quien le deben el cuento y el sueldo millonario que recibe y el colmo, Concha, él no está de acuerdo con su jefa Rosario Robles Berlanga, quien asegura que el segundo censo en el Istmo lo levantará el Gobierno Estatal que asegura que el Gobierno Federal seguirá ateniendo a los damnificados de Oaxaca, qué le parece, el pidió.

Bueno sigue temblando, la sociedad podría entrar en una sicosis colectiva y ahora más al correrse el humo de la Ciudad de México podría desaparecer, pues se está hundiendo, se imagina este desastres y es que hemos causado daño en la naturaleza de nuestro planeta, pruebas nucleares, deforestación

sin control, contaminación de los mares y del aire, no hay lugar en que la mano del ser humano no este destruyendo algo, las capas de hielo de los casquetes polares resienten el cambio climático y claro quizás usted me ignore, pero el planeta se dice esta cambiando su posición, las placas tectónicas podrían estar moviéndose más violentamente y claro los istmeños la mayoría ignora que viven sobre una zona sísmica que también podría estar en crisis.

Siguen el rumor de que en territorio de Santa Miguel Chimalapa podría estar naciendo un volcán, el Gobierno Federal ahorita están atendiendo otras cosas en la capital del país, así que quizás otro terremoto de 8.5 grado nos quitará tanto derroche, pues a pesar de lo ocurrido las fiestas tradicionales no se detiene.

Otro terremoto está por azotar al territorio barreño en la asamblea general a celebrarse el próximo domingo en Bienes Comunales, donde los líderes le cobrar más facturas al titular de Bienes Comunales, quien tiene a la gente pero en su contra, pues en tres años sólo benefició a un grupo cercano, así que está el presidente del Consejo de Vigilancia quizá no se presente en esa asamblea, pues podría reportarse enfermo y es que asegura que las cosas no le cuadran y se le hizo bolas el engrudo, pues las facturas apócrifas no ha podido disfrazarlas y no podrías aguantar los señalamiento del Chilerito del Coloradin y de otros que quieres demostrar que tienen buenas espolones, así que Erasmito quizás no pueda parar la bronca, pues el Chilerito en la entrega de recepción de su mandato entregó varios tubos de sugestión y

claro el Chilerito tiene sus copias por si le salen o quien volcio a chuchita y claro el Ing. rosas también va preparado para que vean varios trapitos que encontró por ahí ocultos así que blanca nieves se ara pequeña para que nadie la vea pues le lloverá fuera y su maquillaje saldrá dañado así que vivo-ritas caray por algo el dios crono , ver la historia de cada quien ahí tienen la fecha en que verdaderamente nació la cruz azul SCL victoriosa llena de grandes momentos que se siguen multiplicando gracias a la sabia dirección del Dir. General Lic. Guillermo Álvarez cuevas director general del núcleo cooperativo cruz azul y sus fidiales Tepezalá aguas calientes ,rio bravo del palmar puebla cruz azul lagunas y la matriz cruz azul hidalgo y claro los gerentes de cada cooperativa al caminar de la mano con su director general mantienen la ruta del progresa en lagunas Oaxaca el Ing. Pablo Reséndiz García siempre respetuoso

de las manifestaciones ha evitado que haya enfrentamiento entre grupos y esto ha fortalecido la grandeza de la cruz azul lagunas cara bien dice mi abuelita que a los candidatos independientes se les atravesó el chamaco pues no pueden logras las firma que necesitan para establecer en la planilla a presidentes de republica el bronco de Monterey dice que el INE está fallando, ¡caray! los que están fallando son los teléfonos móviles, así que los candidatos independientes deben de entender que no es lo mismo un estado a 32, así que los candidatos sin partido no llegarán, pues solo logran dar cuenta que si

las cosas fueran fáciles cualquiera seria candidato.

Al parecer el cuenta cuentos Héctor Anuar Mafut Mafut poco o nada le importa que la carretera Panamericana esté cerrada por dos o más días y que los transportistas le recuerde su 10 de mayo y es que los indígenas zoques tiene razón nadie los escucha a pesar de que siguen denunciando la invasión de banda chiapanecos , talamontes que atentan contra la biodiversidad de la zona selvática de Los Chimalapas.

El secretario federal del Gobierno quizás siga escribiendo sus churro historieta, mientras el estado de Oaxaca está colapsado y apunto de incendiarse, por lo que es necesario que Alejandro Murat Hinojosa haga un cambio saludable en esta secretaría, ahí debe una persona que de soluciones de inmediato, pues se acerca el primer informe de Gobierno Estatal y qué podrá decir Alejandro Murat Hinojosa con un magisterio combativo y grupos de porros agrediendo a la sociedad, campesinos que tienen respuesta

y lo peor familias sin techo que pensaron que la ayuda seguiría en el territorio istmeño donde sigue temblando.

Lo peor es que sigue temblando no sólo en Oaxaca, ahora vienen las tormentas invernales y en el resto del país así es que a partir de hoy todo los mexicanos debemos cambiar nuestra actitud, estar prevenido y en máxima alerta y hoy los istmeño sabemos que vivimos en una zona sísmica y que se debe de frenar la deforestación para evitar el calentamiento en los estados de Chiapas, Oaxaca , Puebla , y Veracruz de lo contrario en el 2018 el Istmo podría sufrir otro terremoto, esto los saben los estudiosos de este

fenómeno, en fin, Los Chimalapas esperan respuestas del Gobierno Federal y Estatal.

El magisterio ya tiene otra bandera, debido al que IEEPO no da la respuestas necesaria al no tener los dictámenes sobre el estado en que se encuentran los centros educativos, claro dentro de 30 días iniciarán las vacaciones de invierno, 15 días en que la SEP-SNTE deberán de realizar las inspecciones a todos los centros educativos para que en los primeros días de enero todos lo niños regresen a clases y el ciclo escolar no siga corriendo riesgos por El Barrio de La Soledad Javier, Santo Candelaria da fuerte impulso a los grupos de deportistas que aman el fútbol, ya que en días pasado les hizo entrega de bonitos uniformes y así en los partidos subsecuente, cada club deportivo se distinguirá por su vestimenta y los árbitros no podrán equivocarse al marcar las faltas de los jugadores que participaran en estos eventos deportivos, ahora pasemos al mundo de las gráficas.