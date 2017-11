Abandona la SEDENA albergue del ITI

LA SECRETARÍA DE la Defensa Nacional retiró la cocina comunitaria que tenía en esta ciudad

JOSÉ LUIS LÓPEZ

JUCHITÁN.-

Alrededor de 150 damnificados de esta ciudad denunciaron que fueron abandonados por las autoridades a pesar de que no existen las condiciones para dejar los albergues instalados en la ciudad, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional retiró la cocina comunitaria que tenía en esta ciudad.

Analilia Morales Aquino, damnificada de esta ciudad, informó que al principio recibieron la ayuda de todas las dependencias estatales y federales, pero poco a poco los módulos se fueron quedando sin personal.

Los agraviados indicaron que sin previo aviso los elementos de las fuerzas federales se retiraron del albergue instalado en el Instituto Tecnológico del Istmo, dejándolos a la deriva a las personas que se encuentran aún en este refugio temporal.

“Ahora ya no tenemos médicos; ya no tenemos tortillas, se fue la tortillería de la noche a la mañana; también se fueron los cocineros militares, al amanecer ya no estaban, nos dejan abandonados, desamparados, hay niños, hay personas adultas, como sea nosotros nos aguantamos, pero los niños no, nuestra inquietud y petición es para todos los que nos escuchan, para los que nos quieran apoyar, ya que necesitamos que nos apoyen, todavía no nos podemos ir, no todos se pueden ir a sus casas, necesitamos medicamentos, comida, ahorita estamos pidiendo que nos apoyen con unas parrillas para cocinar, estamos cocinando en leña”.

Ante esta situación los damnificados buscaron reorganizarse para buscar ayuda y entre todos los que aún permanecen en este espacio decidieron reactivar una cocina, para poder sobrevivir en tanto existan condiciones para que se regresen a sus casas, ya que la mayoría perdió sus viviendas en el terremoto, “No tenemos nada, prácticamente estamos abandonados, por eso le pedimos a las autoridades que no

nos abandonen”.

Cabe destacar que en la mayoría de los que aún permanecen en este espacio no cuentan con vivienda, por lo que comentaron que permanecerán en este espacio mientras se les permita.