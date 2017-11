Petroleando el punto

LA SEGURIDAD EN SALINA CRUZ ESTÁ EN MARCHA

Si hay algo que debemos reconocerle al actual Gobierno Municipal de Salina Cruz, es -sin temor a equivocarme- la atención que en el rubro de la seguridad ha puesto en marcha el licenciado Rodolfo León Aragón; es innegable que es este ramo uno de los más costosos, ya que no únicamente se requiere dinero para capacitación, adiestramiento, y buenos sueldos, para que el cuerpo de seguridad pueda combatir a la delincuencia, sino hay otras acciones que el Rey de la Selva Asfáltica viene poniendo en práctica como son: llevar a los lugares más apartado el alumbrado público, fomentar el empleo,

impulsar el deporte, regular los horarios de los bares y cantinas, etcétera; y él lo está realizando.

El pasado viernes, fui testigo de la toma de protesta que el hijo predilecto de la Coyotera le hiciera a 30 nuevo elementos (15 hombres y 15 mujeres) que forman ya parte del cuerpo de seguridad, lo importante es que para lograr ser miembro de la mencionada corporación policiaca, se pasa sobre un proceso de reclutamiento, selección introducción, desarrollo como la capacitación, el adiestramiento bajo la lupa y el programa del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Estamos a escaso mes y 25 días que termine su primer año de gobierno y vemos que a pesar de las adversidades que la naturaleza le ha puesto como obstáculos, el trabajo del famoso “Coco León” está a la vista de todos, y cerrará fuerte, porque empiezan a llegar los apoyos que gestionó en todas las

dependencias del Gobierno del Estado y el Federal.

Se unen al gobierno de Salina Cruz, instituciones como Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Desarrollo Social que apoya a la ciudadanía con programas de empleos temporales, los diputados y senadores de nuestro distrito, y aquellos que aun siendo de otros ajenos al nuestro, son paisanos que quieren a los pueblos del istmo y los une una gran amistad con él presidente porteño, en hora buena.

DIERON A LOS RECALCITRANTES SEGUIDORES DE LOPEZ OBRADOR, UNA SOPA DE SU PROPIO CHOCOLATE

Como un balde de agua fría cayó sobre los fieles seguidores del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) la designación del joven profesionista Juan Carlos Atecas como coordinador organizativo de

ese partido en Salina Cruz; los inconformes son aquellos que tienen toda una vida desgarrándose

las vestiduras en defensa del famoso peje lagarto.

Los mencionados fanáticos de Obrador han sufrido -me consta-, represiones, amenazas, persecuciones, castigos, despidos de sus labores de trabajo por años, sin embargo nunca bajaron la guardia porque decían que este hombre era incorruptible y que no permitiría que los vicios que se practican en los partidos que han arribado en el poder, se pusieran en práctica en el que él ha creado. Sin

embargo oh decepción, veamos López Obrador -pregonaban-, es un hombre que lucha por la democracia, estos fieles seguidores que tienen toda una vida respaldando al famoso peje lagarto, desde

que era priista, después como perredista y hoy como propietario del partido MORENA, se sintieron agredidos de que un joven recién ingresado a sus filas, proveniente del partido que es el peor enemigo de los obradoristas el PRI, haya logrado tan importante designación.

Lo que quiere decir que estos fieles seguidores recibieron una sopa de su propio chocolate, se ven decepcionados, no esperaban esta traición y la decepción crece no solo en el puerto de las maravillas, sino en varios municipios de la región del istmo.

Si hubiera que ponerle un nombre a esta obra de teatro de la política, creo que le viene bien el título de “Una sopa de su propio chocolate”. Que es lo que Han recibido como paga a la lealtad y permanencia de muchos años los seguidores del Mesías de Macuspana, áaaaniiimoo cuaaadrooo

DICEN QUE EL PEZ MUERE POR LA BOCA

La decisión antidemocrática que a decir de los inconformes se tomó en Morena para designar a un miembro de nuevo cuño a sus filas, que tiene como carta de presentación o mérito, que fue precandidato a la presidencia municipal de Salina Cruz por el PRI en la pasada contienda electoral y que fue derrotado

por el que hoy bien nos gobierna Rodolfo León Aragón, no solo desanimó a los fieles seguidores del mencionado partido, sino se sigue extendiendo como reguero de pólvora a una gran mayoría de electores que sin pertenecer al mencionado partido, veían la posibilidad de votar a favor del partido que se

hace llamar “La esperanza de México”.

Esto que está sucediendo en el partido de López Obrador contradice las acusaciones que este hace de manera permanente sobre las cochinadas que hacen los partidos como el PRI, PAN , PRD, Verde Ecologista, PT, etcétera de ser antidemocráticos, de utilizar el dedazo, compadrazgos, dejar a sus amigos,

etcétera.

No cabe duda que quienes nos dicen que los refranes encierran un cúmulo de sabiduría, reconocemos que están en lo cierto si para muestra basta un botón este que pusimos como encabezado de este párrafo, le queda a la medida -o como dijera Baylón-, al pepe pelo cabello: “El Pez Muere Por la Boca” y recuerden que estamos hablando de López Obrador a quien bien conocemos como el peje lagarto, áaaaniiimoo cuaadroo.

QUIEN MENOS CULPA TIENE ES EL DESIGNADO

Muchas veces cuando nos sumergimos en la profundidad de la política, nos suele suceder lo que a los mejores buzos, empezamos a carecer de oxígeno y eso nos provoca que nos olvidemos de cosas elementales inclusive hasta perdemos el conocimiento, y eso es exactamente lo que le está pasado a

los que se sienten ofendidos, desplazados, engañados, etcétera.

Es importante que entiendan que el que menos culpa tiene de lo que está pasando en su partido MORENA es el joven Atecas, él fue nombrado porque así lo determinó la cúpula del poder, si, aquellos que tanto critican el actuar de los priistas panistas y perredistas, después de todo –dicen los que de este tema conocen-, que la función es dividir al partido de la esperanza, para que el PRI venza de la misma manera que lo ha logrado siempre.

Solo que para lograr esa división es necesario contar con Caballitos de Troya, estos son aquellos que sin mérito alguno alcanzan la cúspide, pero es solo para reventar la unidad por la que llevan años luchando en el momento menos esperado Y sino, al tiempo.

Como explica usted -amigo lector-, la llegada de los hermanos Capetillos, del licenciado Juan Carlos Atecas, de las hermanas de la expresidenta municipal Rosa Nidia Villalobos, del licenciado José Domínguez y de su señora esposa Rosa Elba Cuayuco y varios priístas recalcitrantes que por falta de

espacio no anotamos, son estos los que hoy forman la fila más fuerte de Morena, simplemente porque el partido en el poder, ahí los necesita, para que pronto suceda -con más intensidad-, lo que estamos ya viendo, la confrontación, la división y finalmente la ruptura y se vayan a entregar en brazos del partido que ganará las elecciones en el 2018.

La historia -estamos seguros-, volverá a repetirse como suele suceder cada 3 ó 6 años, no cabe la menor duda que la frase del dictador y emperador romano Julio César Sigue vigente: “Divide y Vencerás”. Y sino, como dijera el Ché Murat, al tiempo armano, al tiempo. Áaaniiimoo cuaaadrooo.