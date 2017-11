No ha pasado la crisis sísmica, afirman geólogos

ESPECIALISTA EGRESADO DEL IPN, ingeniero geofísico Marco Antonio Penagos Villar, manifestó que seguirá temblando, porque se están ajustando las placas tectónicas

FLORENTINO BOHÓRQUEZ JARQUÍN

TEHUANTEPEC.-

La tarde-noche de este día primero de noviembre se llevó a cabo la conferencia que impartieron geólogos del Instituto Politécnico Nacional radicados en Chiapas, quienes aseveraron que la crisis sísmica aún no ha terminado.

Estuvieron el ingeniero geofísico Marco Antonio Penagos Villar, quien dijo que esta presentación es inédita al dar a conocer en Tehuantepec las causas y razones del por qué llevamos 9 mil 240 temblores, eventos sísmicos en menos de dos meses, algo que se había presenciado en nuestro país, nunca había temblado con esta magnitud como ahora el 7 de septiembre 8.2 grados.

Todos estos fenómenos son naturales, dijo que todo el tiempo el planeta se ha comportado de esa manera, pero fue hasta ahora que se da de esa magnitud.

Ya había eventos premonitores que decían que este terremoto se iba a generar desde hace diez años, apuntó llevan un seguimiento puntal diario de la sismicidad en Chiapas donde viven, es igual aquí porque es la misma placa tectónica que afectó a todo el sursureste, que es la placa tectónica del

Caribe, México es altamente sísmico porque estamos inmersos en el “Cinturón del Fuego del Pacífico”, donde convergen la mayoría de las placas tectónicamente activas, que generan el 90 por ciento de la energía sísmica mundial.

Dijo que aquí se comparten cinco placas tectónicas, la Placa del Caribe, la Placa de Cocos, la Placa Norteamericana, la Placa del Pacífico y la Placa de Orozco en nuestro país.

En Chiapas, el sur-sureste convergen tres placas, la del Caribe, la de Cocos y la Norteamericana, es decir el Istmo de Tehuantepec y Chiapas detectan 33 por ciento de potencial de riesgo sísmico en todo el país.

“Venimos a hablar con la verdad del fenómeno sísmico, que a todos nos preocupa y es un fenómeno natural normal que se viene dando desde hace miles de años, sólo que últimamente se incrementó, los últimos 10 años creció la actividad en 3 mil, 300 por ciento a comparación del 2016, ese comportamiento

algo nos venía diciendo y ese algo y era el terremoto mayor de 8.2° grados”.

Señaló en ese momento del sismo que se registró en Tonalá en ese instante de 5.1 grados, donde dijo que siempre el SSN maquilla la información a la baja pero la razón no la saben, ustedes son los que lo sienten cuando dicen es de 4, ustedes lo sienten más alto de 5, a lo mejor para no alarmarnos, debemos estar conscientes que esa sismicidad entre 4 a 5 no genera ningún daño, los que causa daño son arriba de seis grados.

Señaló que el domingo aquí se generó una crisis sísmica con 172 en 48 horas y luego un temblor de 5.1 aquí, otro en Tonalá, señaló que éstos van a ir disminuyendo, faltan réplicas, seguirá temblando por días, semanas y meses.

“Vamos a ir recobrando la tranquilidad y la calma hasta que sea nuevamente un comportamiento normal, se están ajustando las placas tectónicas alrededor de donde fue el epicentro, no fue el epicentro en Pijijiapan, Chipas, que no nos mientan, estamos buscando crear en Chiapas un centro de investigaciones del fenómeno sísmico para el sur-sureste, no es posible que sólo el SSN sea el único que detecte toda la verdad del fenómeno sísmico, no es cierto, manejan la información de acuerdo a las políticas públicas que el gobierno en ese momento les convenga y nos están mal informando”, subrayó.

Finalmente expuso que estamos ante un nuevo comportamiento de placas tectónicas, nos dicen que la Placa de Cocos es la que siempre se mueve y genera el 90 por ciento de la actividad sísmica, dijeron que el temblor de 8.1 lo generó esta placa, si esto hubiera sido, hubiera acabado con medio Oaxaca, medio Chiapas y hubiera generado tsunamis, es la Placa del Caribe la que está moviéndose y no la de Cocos.