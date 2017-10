Vecinos del barrio Jalisco impiden paso de motocarros al Centro

TEHUANTEPEC.-

Vecinos del barrio Jalisco bloquearon la avenida Juárez a la altura del barrio, debido al paso de los motocarros, que ahora ya circulan en doble sentido en este lugar y esto ocasiona molestias. Manifestaron que debido a la contingencia, la calle Zaragoza está cerrada a la circulación por casas que fueron dañadas, pero debería cuanto menos hacerla de un solo sentido para ir a San Blas y la Juárez de regreso para llegar al centro de Tehuantepec.

Dioselena Lorenzana García señaló que ya habían acordado esto donde fueron con los vecinos de la calle Zaragoza que tienen ahí sus lonas y carros particulares, no quisieron porque la casa corre un riesgo de que derrumbe.

“Vino el de Protección Civil argumentando que esa casa puede caer en cualquier momento y ocasionar un accidente, pero el de patrimonio dijo que el martes llegarían a apuntalar esa casa para que quedara libre la mitad de la calle para circulación”, expuso.

La queja es que los motocarros no tienen precaución, pasan echando carreritas y hay niños en la calle y puede haber accidente y además del ruido que ocasionan desde las 4 de la mañana, donde ya pidieron a los dueños de los motocarros colocar silenciadores, que les den fecha de la demolición de la casa.

Por su parte, Luis Mario Díaz Jiménez, director de Patrimonio Edificado, comentó que se trata de una casa considerada patrimonio y el objetivo es consolidar espacios que puedan presentar riesgos para la ciudadanía y apuntalarla, está coordinado con el propietario ya que es propiedad privada, para tener la oportunidad de un rescate integral del inmueble, se hace en proceso porque son casos que nos dan identidad como tehuanos, apuntalarla en prevención de un posible colapso por una réplica pero no por vibraciones de vehículos o máquinas, aquí se hicieron trabajos y esto no se movió.

Por las personas que están ahí bajo mantas en la calle, el señor Abel López Quintas, hijo del barrio, quien vive en calle Zaragoza, informó que “desde el día 7 del terremoto, Protección Civil llegó, acordonó en la esquina del callejón Zaragoza con avenida Zaragoza y en la esquina con Tinoco, quedó bloqueada la calle y hoy vino hace tres horas Protección Civil que dijo que es preventivo, que la calle no se puede abrir, los vecinos no se oponen a que se abra pero que exista seguridad, cuando el tránsito peatonal sea seguro y Protección Civil les indique no habrá problema para la circulación”, concluyó.

Más tarde, con el diálogo que sostuvieron con las autoridades se logró desbloquear la calle Juárez, se abrió el paso de motocarros que bloqueaban en San Blas las entradas a ese municipio.