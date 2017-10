Advierten malos augurios en ventas en días de muertos

ALFREDO ACEVEDO PETRIZ

SALINA CRUZ.-

Los comerciantes de artículos alusivos a Halloween y Día de Muertos lamentan y resienten la suspensión de clases originada por el terremoto del 7 de septiembre que devastó viviendas y escuelas en el estado.

Como todos los años, decenas de comerciantes ocuparán el parque central desde este fin de semana hasta el 2 de noviembre, para ofrecer los artículos para los festejos tradicionales de muertos y la mezcla de Halloween.

María García asegura que ya por tradición y para no quedar fuera del censo de comerciantes que autorizan ocupar esos espacios, se instalará. “La verdad no serán buenos días, las ventas más fuertes las tenemos con las escuelas.

Desde hace más de 50 días no hay clases. No habrá concursos de altares en las escuelas. Con los niños y jóvenes teníamos buenas ventas. Metí poca fruta, no soy pesimista, pero las condiciones no son buenas”, advirtió.

De igual forma las vendedoras de disfraces tienen sus reservas. Saben que al no haber clases, los niños y jóvenes no podrán ponerse de acuerdo y no saldrán a las calles a lucir sus disfraces.

El terremoto dañó a 90 de 140 edificios escolares y dejó con pérdida total a cinco edificios. A casi dos meses, las autoridades educativas no tienen un censo, ni evaluación real de los daños, por esa razón, contrario a las escuelas privadas, no han podido reanudar clases en escuelas públicas.

Las vendedoras de flores como Teresa, afirman que esperan buenas ventas, si bien no hay mucha flor de la región, dadas las condiciones en que quedaron las familias productoras de Juchitán y San Blas, están recibiendo flor de invernadero.

Teresa dice que la tradición no muere, “todos tenemos un difunto a quien llevar unas flores al menos una vez al año. La gente ya empezó a comprar para hacer sus altares. La venta fuerte serán los días 1 y 2 de noviembre”.