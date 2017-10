Habitantes de la Séptima Sección se disputan despensas

JOSÉ LUIS LÓPEZ

JUCHITÁN.-

Habitantes de la Séptima Sección se disputan el control de la ayuda que está llegando en el albergue ubicado en el atrio de la iglesia de la Santa Cruz de los Pescadores.

El presidente de la sociedad de la Santa Cruz de los Pescadores, Francisco Jiménez Hernández, denunció

a Mateo López Gallegos de pretender apoderarse del albergue que vienen ocupando los integrantes de esta sociedad pesquera.

“Aquí llegó un pastor que se quiere adueñar de este lugar, aquí somos socios de aquí de, somos aquí de la sociedad, somos 40 socios, es lo que está ocasionando la bronca ahorita por culpa del pastor, el pastor se llama Mateo López Gallegos, es el pastor de la iglesia Rey de Reyes”.

Sin embargo, Juan Martínez Santiago señaló que muchos de los afectados por el sismo no han recibido la ayuda, debido a que todo es acaparado por los familiares de los que se encuentran al frente del albergue.

Indicó que aceptaron retirarse de este espacio con la condición de que toda la ayuda que llegue se concentre en un lugar neutral, para que sea entregado a las personas que en verdad lo necesitan. Juan Martínez Santiago, habitante de la Séptima Sección de esta ciudad, indicó que se acercaron al albergue para poder recibir parte de la ayuda que llega, pero fueron corridos de manera agresiva.

“Aceptamos salirnos pero con una condición de que las despensas, los víveres y el apoyo que llegue aquí ya no va a llegar aquí, va llegar a un lugar neutral para que se reparta a los vecinos casa por casa, y equitativamente, porque la realidad de todo esto es que su gente de ellos, cuando ellos apuntan el nombre de su gente, la familia que llega, la familia de ellos que llega les entregan de a cinco casas de campaña les entregaron, y nosotros no recibimos nada, gracias a Dios no ocupamos, yo por mi parte no estoy pidiendo nada para mí, yo exijo para mis vecinos”.

Los involucrados en este conflicto llegaron a los gritos y golpes, a pesar de la presencia de elementos de la Marina Armada de México y la Policía Municipal.