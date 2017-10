Remolino político social y policiaca

Lástima Margarito, pero resulta chistoso en enterarse como los políticos del bolillo del sol negro y claro de la Morena de López obrador que se tiran y se ponen piedritas en el camino al gritar que todos contra

todos, no permitirán más corrupción de gobernadores, esto es bueno, pues deben de recordar que las siglas que amparan un partido son como un recién nacido, no nacen corruptos, ni conocen la maldad, son transparentes, claro como todo los virus comienzan a contaminar al nuevo partido y este termina siendo sepultado por la corrupción que reina en este país democrático.

Los jóvenes de hoy ignoran los cambios que sean registrado en el PRD, partido que los líderes lo han disuelto el partido de Cuauhtémoc Cárdenas; el PPS murió después de la derrota de este candidato a la presidencia de la República y fue así que nació el Partido del Sol Azteca que está en la tablita como los partidos morralla, pues la Morena de López Obrador se está comiendo a este grupo político al recibir

también toda la basura política de este país y claro a pesar de los escándalos políticos de tantas pedradas, los únicos partidos fuertes son el PAN, el tricolor, lo que queda del PRD y Morena, de no lograr el premio en el 2018 comenzará a devaluarse, así como los líderes de la triada, la sociedad les cobrara la factura en el próximo proceso electoral, en fin.

Ahora analicemos algo sobre del Tratado de Libre Comercio que se tiene con los güeros y con los helados canadienses, es necesario analizar bien las cosas, cuáles son importantes en el país mexicano, qué necesiten los güeros y los cuadernos de estos países, quiénes necesitan mano de obra barata para atender varias necesidades productivas en este país, tenemos grande extensiones de tierra productiva

que si se cultiva con la nueva tecnología y cuidamos la sanidad de los productos estos serán de exportación, ya que más de 10 países necesitan los alimentos, ya que estos enfrentan el cambio climático debido a la incontrolable producción de gases invernadero y la deforestación, los mexicanos tenemos algo de lo que debemos estar orgullosos, ya que en América Latina, México es el país más corrupto después de la República Dominicana que ocupa un 46 por ciento, México anda en el 51 por ciento,

después sigue Panamá y Venezuela con un 38 por ciento, así que a los mexicanos la transparencia no nos alcanza, esta llegará poco a poco con la ley anti-corrupción, no iremos poniendo más claros, pues ahí

tiene los líderes del frente ciudadano compuesto por el Bolillo, el Perderé y el Águila Descalza, 40 ejecutivos municipales están apoyando a Rafael Moreno Valle como abanderado presidencial, así que Margarita ya huele a flor de muerto.

Por El Barrio de la Soledad, los hijos de Zapata tienen 90 días para analizar el pasado, el presente y futuro de los cinco candidatos a gobernador agrario de bienes comunales de El Barrio de La Soledad,

cinco mosqueteros que trae una planilla y es aquí donde los comuneros deben de recordar el dicho de mi abuelita “dime con quién andas y te diré quién eres”, así que los dueños del territorio barreño tendrán que cerrar los ojos oídos y pensar y pensar bien, pues en la lista Margarito tienes seis candidatos, un licenciado que dice tener un espíritu de servicio y que quiere transparentar las cosas, un ingeniero que promete poner la cosas en su lugar los dos profesores y un ingeniero agrónomo que tiene la fórmula

para que el territorio barreño produzca más, los candidatos ya caminan por los núcleos agrarios logrando simpatías que verán reflejadas en la próxima asamblea, en la que el ingeniero Erasmo Alvarado tendrá que aclarar varias sumas millonarias que no ha declarado a los comuneros, ya que las cooperativas que explotan los recursos naturales, aseguran que Erasmito quiere adelantos, solo que los consejos de administración no están aceptando las solicitudes debido a la alza del dólar y la crisis

por la que atraviesa el Istmo y el estado de Oaxaca, así que los hijos de Zapata tiene en el tiempo suficiente para pensar en su futuro pues mientras el Chilerito pagó los impuestos que se debían, puso en marcha una tienda campesina, compro tractores y dejó billetes en Fifonafe Erasmito no ha denunciado

el robo de potentes motores de las cortadoras de mármol que están en la Guichona y la casa de los comuneros queda despintada, aparte que dejó abandonada la granja y cuidado se dice que el presidente

del consejo de administración no quiere firmar las actas de la última asamblea, qué les parece, el horno no está para bollos; en bienes comunales de El Barrio de la Soledad.

Y bien amigos aun el Istmo sigue temblando y las ejecuciones siguen a la orden del día, al parecer los sicarios le están perdiendo el respeto a los cuerpo de seguridad que se encuentran en el Istmo, pues a

plena luz del día ejecutan a un sujeto en el tramo Juchitán Tehuantepec, así que viboritas nos leemos mañana si Dios quiere