Remolino político social y policiaco

Lástima Margarito pero con tristeza vemos como con el paso de los días más edificios van siendo derribados al sufrir daños irreparables a causa del terremoto ocurrido el 7 de septiembre en esta zona, estos edificios quizás se levantaron con una inversión de medio millón de pesos hace 60 ó 50 años, hoy quizás se necesiten más de 5 millones de pesos, por lo que el Gobierno Federal y Estatal no podrá absorber el costo, hoy simplemente en un cuarto de 4×6 con los conocimientos adecuados paredes y una losa segura la inversión podría llegar a unos 200 mil pesos que dando en obra negra, así el costo será menor y bueno se habla de miles de millones que están llegando vía donativos al Gobierno Federal y

dicen los que saben de números que con ese billete hasta sobra para construir otras viviendas, para favorecer a familias en extrema pobreza o que no hayan sido tomado en cuanta, Quique Peña Nieto deberá de entregar cuentas claras al pueblo en su último informe.

En tanto el Cerillo Canalla ya no siente lo duro o lo tupido y bueno ustedes creen que deberás este preocuparse por lo que Margarita Zavala de Caldero presentó su renuncia, claro que no, pero hay que hacer teatro y rasgarse las vestiduras, gritar que Margarita beneficiará al partido de los hijos de Zapata, qué les parece y algo raro Margarita Zabala nombró a mamá, papá, hermanitos y se le olvido su chaparro he hijo de Vicente Fox y el gran Felipillo, el hijo de la profesora Ester gordita, esto es raro, pues a usted no se le puede olvidar el nombre de su consorte, en fin, el canalla se quiere curar en salud y amarrarse el dedo antes de la cortada, además si Margarita quiere ser candidata independiente que bueno, pues seguir junto de Felipillo no podría cumplir su ideología ahora pregúntese qué mujeres la seguirán, qué valientes varones la respaldarán, la verdad Margarita debe tener un plan A y B.

Y bueno los hijos de Zapata no quieren en Los Pinoles a un político quieren un Pitágoras que sepan de números, así que hay dos me ADE o Ñuño uno está en Hacienda y otro en la SEP y como usted ya lo sabe el Bolillo se unió con los Gritoncitos, con el Águila Descalza y aquí sólo el niño canalla podría ser el beneficiado, claro vamos a esperar que dicen las tribus de los Nacidos para Perder, pues barrales no las tiene todas con ellos y en el Águila Descalza pues no se sabe, pues si no juega solo pierden el registro al igual que los Turquesitos, así que como vemos el Pajarito no tiene opciones, la Morena de López Obrador sigue queriendo resucitar al Partido taralila y el PCD a ver quién lo jala, ha y no olvidemos que el EZLN ya tiene su candidata a la presidencia de este país, lamentablemente es una mujer totalmente desconocida, pero aseguran que por el camino donde anduvo dejó huella, el problema que no se sabe que

disfraz usó, en fin a un mes y días.

El dueño de la SEP, del IEEPO y la SNTE al parecer no les interesa que los niños de Oaxaca terminen su ciclo escolar en lugares adecuados, además los permios se están tardando demasiado ya que al parecer esperan sus 30 monedas para rendir su informe ante el IEEPO y la SNTE en el estado, así que hasta el momento en Matías Romero, en el Istmo y otros edificios no se pueden abrir, en tanto no se dé un dictamen y quizás varias escuelas que se encuentren colapsadas, habrá que derribarlas, por lo que es necesario se construyan salones tipos casetas pues de ocurrir otro sismo los niños sufrirán un pequeño

susto, pues los salones no pesaran lo que pesa un salón construido con materiales tradicionales, así que el Gobernador del Estado debe de urgir al Gobierno Federal para que actúen de inmediato, ya que la tecnología tiene unas respuesta para cada momento, así que en una urgencia manos a la obra,

Quique Peña Nieto debe poner a trabajar a German Cervantes Ayala, director general del IEEPO, de lo contrario los niños del Istmo podrían perder el ciclo escolar.

Ahí lo tiene a 9 meses del nuevo gobierno Marta Alicia Escamilla León debe de renunciar, pues como directora del Registro Civil no da una, en las oficialías no hay papel membretado para rellenar las actas de nacimiento, de defunción, de matrimonio, entre otros documentos, ya que los ciudadanos no aceptan actas impresas en una hoja de papel, para ellos este documentos no tiene valides aparte de que tienen que pagar una cuota, así que la del Registro Civil está haciendo quedar mal al Gobernador del Estado, pues un cargo hay que hacerlo valer dando soluciones que se presenten en su área.

Bueno y qué hace, dónde anda German Espinosa Santibáñez, presidente del comité directivo estatal del partido de los hijos de Zapata es necesario que se deje ver por el Istmo, pues a partir de hoy varios líderes quieren agua a su molino al andar repartiendo las despensas hay que meter orden en el

olimpo del tricolor, claro realizar los cambios necesario, pues habrá también que revivir los sectores que están en sueños y bien amigos ahora pasemos al mundo de las fotos.