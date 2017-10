3 lesionados al derrapar una motocicleta

Cabe mencionar que el joven Edgar Guerra Santiago comentó que el tope no está pintado y no hay ninguna señalización, por lo que no le dio tiempo de frenar originándose el aparatoso accidente.

Juchitán

Roberto Galindo

El día de ayer cerca de las 20:00 horas vecinos de la colonia Infonavit Zapandú solicitaron la ayuda e intervención de una ambulancia, y es que dos jóvenes y un menor de un año y ocho meses de edad resultaron lesionados, luego de que cayeran de la motocicleta en la que viajaban.

Los hechos se suscitaron sobre la calle Guiexhuba, cuando el joven Edgar Guerra Santiago de 15 años, quien conducía una motocicleta F150 perdió el control al pasar por un tope.

Derivado de esta situación la joven Lorena Herrera Gutiérrez de 22 años, cayó al piso junto con Edgar, ambos con domicilio en la colonia Lorenzo Santiago de la Séptima Sección.

Por dicha situación personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar para auxiliar a los lesionados, por fortuna las tres personas resultaron con leves lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro médico.

Familiares de los lesionados arribaron al lugar, tras ser avisados por vecinos de la colonia Infonavit Zapandú.