“Se debe transparentar censo de beneficiados del FONDEN”: Carol

Al aprobarse por el Pleno de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado un Punto de Acuerdo para exhortar a los Gobiernos Federal y Estatal a transparentar el censo de beneficiados de recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD Carol Antonio Altamirano, señaló que no se debe excluir a ningún damnificado y que por ningún motivo, debe hacerse con criterios partidarios.

“Se debe transparentar estos censos, las personas que fueron damnificadas por los sismos, no tienen idea de cómo será el proceso de reconstrucción de sus viviendas, no hay información oficial y eso genera dudas”, dijo. Carol sostuvo que la entrega de recursos del FONDEN no debe hacerse con discrecionalidad, “pues sería una maña señal para las familias damnificadas entrar a un proceso de desgaste con las autoridades”.

El líder parlamentario del Sol Azteca en el Congreso del Estado, puntualizó que en los procesos de reconstrucción de viviendas, se debe respetar la identidad urbana y cultural de la región del Istmo, “pues no se deben imponer decisiones unilaterales”, finalizó.