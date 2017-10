Sin agua varias colonias del puerto

LOS USUARIOS SOLICITAN a la autoridad municipal y al SAP les envíen pipas de agua

El señor Justino de la Rosa Vargas, vecino de la colonia Independencia, denunció que el nuevo administrador del SAP, Darío Toledo, no los atiende

EDNA ROSA RESÉNDIZ SALINAS

SALINA CRUZ.-

Habitantes de diferentes colonias del puerto se presentaron a esta redacción para manifestar su queja con relación a la falta de agua potable en las colonias Primero de Mayo e Independencia

parte media y alta, así como Los Pinos, la Soledad, Juquilita y la Istmeña parte alta, entre otras.

El señor Justino de la Rosa Vargas, vecino de la colonia Independencia, manifestó que ha ido infinidad de ocasiones al Sistema de Agua Potable y no han podido ser atendidos por el nuevo

administrador del sistema de agua, el licenciado Darío Toledo, todo lo contrario del ingeniero Javier Ruiz, quien no se escondía y daba la cara a los usuarios.

De la Rosa Vargas agregó que ya tiene como dos meses que no les llega el vital líquido, por lo que ya se encuentran desesperados, hay muchos que tienen los recursos y pueden comprar una

pipa de agua, pero hay muchos otros que no lo tienen y sufren la falta de agua potable, tal es el

caso de la señora Araceli Gómez, madre soltera con sus seis hijos, no tiene los recursos para poder comprar una pipa de agua.

“Es por eso que venimos para que a través de este medio de comunicación

se entere el presidente municipal Rodolfo León Aragón que en nuestras colonias no tenemos agua

potable y nos manden, sabemos por los propios vecinos que en las partes bajas llega el agua, pero como no tiene suficiente presión no llega a las partes altas de nuestra ciudad, principalmente en las colonias arriba mencionadas”, concluyeron