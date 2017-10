Remolino político social y policiaco

Lástima Margarito, pero Coloradín es el sireno marido de la sirenita del 2017-2018, pues anda ofreciendo milagros y más milagros de llegar a la presidencia comunal agraria de El Barrio

chulito de La Soledad y que el pizarrón lo venderá a precio de si lo quieren y si lo quieran tener obsesiones por explotar los recursos naturales, entrarán en concursos pues los hijos de Zapata cada 6 meses deberán de recibir 5 melones, su platillo acompañado de varias cerbatanas y habrá pastel, tamales, atole y piñatas en navidad, año nuevo y reyes ; el día de la madre habrá puerquito a la coloradín, el día del padre música de mariachi y charreada las piedras grava y arena tienen que dar para todo; en tecnología puro tractor computarizado y construirá varias represas y ahí creará tiburones, osos polares y ballenas, ¡no si coloradín piensa en grande, ya ven cuando fue tlatoani construyó, bueno mandó a su compadre a construir una planta tratadora de aguas prietas, pues la PROFEPA dijo lo había multado con 5 melones, la cosa es que esa maravillosa planta fue declarada la peor tranza del siglo pasado y claro la súper carretera Lagunas-Estación Almoloya es otras de las maravillas construidas por coloradín, así que los hijos de Zapata tienen la palabra; claro hay otros candidatos que no andan ofreciendo otros milagros y sí mucho trabajo, el que si esta alegre de que coloradín ande caminando es Eras-mito, pues por más que busca no encuentra los motores que movían las cortadoras del mármol

de la dichona mina que está abandonada, la falta de un buen administrador, claro el palacio definitivo agrario barreño se encuentra todo despintado y si no gana coloradín para qué les cuento, mejor cambiemos de tema.

Los grandes negocios como el narcotráfico mueve millones de dólares y miles de personas que les gusta jugar al peligro, un gramo de cocaína pura comprado en Colombia lo adquiere por 5 dólares, unos 90 pesos mexicanos, en el país del norte un gramo puede venderse en 150 o 300 dólares, este gramo pues este alcaloide le dan varios cortes, así que se imagina las ganancias que los grandes capos de la cocaína logran algo así como unos 20 millones de dólares al año, aparte otra cantidad en sobornos a funcionarios de los tres niveles, claro ahí tiene al Chapo Guzmán y a otros que habitan las cárceles federales del país del norte y esta chistosiando con los güeros que lo tienen bien protegidos para que no se vallan a enfermar y menos de la garganta, pues quieren que cante bonito para ubicar a los capos que operan en Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Matamoros y otras ciudades con menor escala en promedio de consumo de perico. A este Pedro Navajas le da gusto enterarse de la sociedad cooperativa y el núcleo Cruz Azul a través de la fundación Cruz Azul Pro Comunidades siguen entregando víveres, mantas a la sociedad que sufrió la pérdida de su hogar, por los terremotos del 7 y 19 de septiembre, pues a pesar del apoyo Federal, Estatal y Mundial una despensa para una familia de 6 u 8 personas es insuficiente para alimentarse 8 días, por lo que la sociedad cooperativa de la Cruz Azul Tepezalá, Aguascalientes Cruz Azul, El Palmar de Bravo, Puebla, Cruz Azul Hidalgo y Cruz Azul Lagunas, todas las cooperativas y las sociedades anónimas y sibiles que conforman los núcleos de La Cruz Azul SCL siguen aportando alimentos para los hermanos que en estos momentos necesitan sentir el apoyo de la sociedad y la Cruz Azul responde.

Hay cosas interesante y que quizás usted las ignora, pues no sabía que el libro cristiano la biblia contiene 3.5 millones de letras, con la carne de una vaca que pesa 350 kilos se pueden cocinar 1762 hamburguesas, ¡caray! señoras olviden las secadoras de pelo pues para hacerlas funcionar se necesitan 10.8 kilogramos de carbón, por si no lo sabía en un círculo de un diámetro de un metro cabe una persona; hay quien asegura que la cocaína no forma parte de un vicio, pues la usan siempre, que no es lo mismo un hábito que un vicio, quizás muchos que han caído en la cárcel por vicioso hasta ahí se dan cuenta que las drogas son más caras y tendrán que arrastrarse para lograr una dosis; y sabía

que el tabaco causa unos 4 mil muertos al año, otras drogas como la cocaína, marihuana, LSD hacen que el consumidor mate, asesine, ejecute, qué les parece; por si no lo sabían en la Republica de Chile en la cultura andina hay una población llamada Aimara, ahí comen varios municipios de Oaxaca, el

hombre rapta a la prometida llevándola a la casa paterna, las pláticas, pues los enojados con los suegros discuten la situación con los padres del raptor, pues quien llevan licores y alimentos para pedirle la mano de la andina luego de varios encuentros que terminan en borrachera la pareja es declarada marido y mujer en medio de música y sabrosas viandas, igual que en el Istmo.

Según autoridades del IEEPO poco a poco se irán normalizando los servicios educativos después de valorar los edificios por personal de Protección Civil y de ingenieros que mandados por el Gobierno Federal y Estatal recorrerán los centros educativos y verifiquen que la estructura del edificio no tenga filtraciones cuarteaduras en las losas en columnas y paredes como se encuentran los sanitarios, pisos y espacios en general, pues recordemos que fueron dos terremotos y en Oaxaca se han contabilizado casi 6 mil réplicas de diferentes intensidades y los edificios que al parecer no habían sufrido daños con las recientes lluvias presentaron las roturas sufridas al filtrarse el agua, así que la seguridad de los niños y del personal de catedráticos es primero y esto lo deben de entender los profesores que deberán de cumplir el calendario escolar de 200 días con esto demuestran su solidaridad al pueblo oaxaqueño.

¡Caray! al secretario de Salud Nacional José Narro Robles le están fallando sus cuadernos, pues en San Mateo del Mar se han confirmado varios casos de hepatitis y claro el secretario de Salud Estatal, Celestino Alonso Alvares presume que ya tiene todo controlado con un cerco epidemiológico, el problema es que la temporada de lluvias adecuó y esto trae sus complicaciones, más si se carecen de servicios sanitarios en la localidad, así que ojalá la brigada de médicos que se encuentran en San Mateo del Mar logren sus metas, ahora pasemos al mundo de las gráficas.