Remolino político social y policiaco

Lástima Margarito pero llegó la hora de la verdad a Oaxaca los dirigentes de los partidos tienen la palabra para abstenerse de participar en el proceso electoral del 2018 y dejas que sigan los tlatoanis que están en las casas de los pleitos y todo ese dinero que se vaya a gastar en las campañas tomarlo para la reconstrucción del solar patrio oaxaqueño, los únicos que deberán de recorrer el país serían los candidatos a la presidencia de la Republica, los diputados y senadores federales, así como los diputados locales, los candidatos, no podrán regalar playeras, nada de espectaculares, nada de publicidad en tv, sólo en los diarios donde las promesas quedarán escritas, así que los precandidatos y después candidatos deberán de llegar a las comunidades donde se sufrieron los terremotos con una despensa en la mano, qué les parece, además hoy existen los teléfonos inteligentes y través de los tiwter los candidatos podrán decir lo que quiera, a ver quién se lo cree y claro los resultados se verán el día de la elección, así que la verdad el istmo necesita de todo el apoyo Federal al igual que la ciudad de México, Chiapas y Puebla, donde los movimientos de tierra del 7 de septiembre y del día 19 destruyeron miles de viviendas y edificios.

La verdad ahorita en estos momentos sólo los políticos que se están colgando de los envíos de las despensas que están enviando de los estados del norte y que las están embodegando, que están para repartirlas dentro de los próximos 3 meses a los electores a quienes podrán endulzar un poco la vida, claro eso si el pueblo no se ha dado cuenta y mañana tome por asalto estas bodegas, ojalá recuerden también los ejecutivos municipales que con el hambre del pueblo no se juega y en las cabeceras municipales las cosas se pueden poner del color de hormiga chicatana, así que mis tlatoanis hay que repartir las despensas entre las familias que verdaderamente las necesitan, fueran compadrazgos.

Los políticos a pesar de que el clima natural esta húmedo/mojado por una tormenta tropical el calor político aumenta y calienta el ambiente, el posible candidato que se quiere colgar de La Morena de López obrador le esté midiendo el agua a los camotes, claro que los valientes hijos de Zapata acostumbrados a todo terreno y temperaturas caminan despacio y con paso firme, uno de estos es el bello Omar Espinoza, quien asegura no dejará que se pierdan sus huellas que nos dejó hace poco tiempo, pues así como la casa de los pleitos aguantó el terremoto el aguantará la tempestad política del 2018, pues los dioses de su tierra ya están con él, qué les parece.

Claro que los militantes turquesitos van por la revancha y Jorgito asegura que el Dios León ya le dio luz verde para que la próxima batalla él sea quien se lleve la corona, aunque por ahí los padrinos de bella profesionista aseguran que nada de esto está escrito y que los bonos del descendiente del Dios Condoy están arriba como la espuma y que esta bella dama de la mejor oferta para los nativos del territorio que está sumido en el atraso, así que los gritoncitos del Perderé, del Bolillo, del Águila Descalza del Partido Tara Lila y Del Pajarito esperan las migajas para subsistir el enviste de los políticos de los 4 partidos que pelearan el territorio nacional y estos solo les dejaran mendrugos, por ejemplo el Partido Tara Lila no tiene estructura en el estado de Oaxaca, en qué podrá ayudar a su madre adoptiva La Morena de López Obrador por Santa María Petapa, aunque los hijos de Zapata tienen tela de donde cortar, estas se encuentra mojada y a ser un traje a la medida de otro candidato, algo difícil, así que están analizando el cambio o seguir con el mismo tlatoani, pues aunque sin palacio sigue caminando por su territorio como buen descendiente de campesinos, que sabe que las milpas son parejas, en tanto las despensas están llegando a los 28 núcleos campesinos y el etiquetado así queda y con el empleo temporal aliviará la falta de trabajo y la paz social se mantendrá en el territorio zapoteca.

Este Pedro Navajas va a esperar la reacción del Gobernador oaxaqueño Alejandro Murat Hinojosa, del cuerpo legislativo que lo acompaña, así como de los secretarios del estado, pues no es posible que de la noche a la mañana siguiente principalmente el Istmo quede fuera de las Zonas Económicas Especiales, quizás en Oaxaca haya razones, estas son sencillas, el Gobierno Federal a través de Osorio Chong no garantizó el acceso libre en las carreteras tampoco los espacios suficientes para la explotación minera, un puerto sin los servicios adecuados, una seria contaminación y la seguridad factor importante para que los hombres del dinero suelten mil millones de dólares o más, claro nadie quiere tener enfrentamientos con los grupos de moto taxistas, con los integrantes de la COCEI.

Otras asociaciones importantes en el Istmo este seguirá sumido en la pobreza con su oro, hierro y otros minerales sepultados y sus fuertes aires poco valdrán para los inversionistas de las empresas eólicas, ahora los líderes políticos tendrán que buscar a quien joder algo difícil pues los billetes se fueron a otros estados, este Pedro Navajas se enteró que los habitantes de Vista Hermosa, San Miguel Chimalapa, ven como pasan camiones con ayuda humanitaria hacia la cabecera municipal y el ejecutivo municipal hasta el momento no les ha mandado los apoyos a este núcleo agrario, quien sabe que varias casas se colapsaron y hasta el momento no asoma las narices por esta localidad, por los que los lugareños esperan que la Fundación Matrain, entre otras fundaciones como la Cruz Azul Lagunas los auxilie, pues no es posible que el Gobierno Federal y Estatal este recibiendo apoyos de varios países extranjeros y a vista hermosa ni una bolsa de frijol haya llegado, así que ojalá el Gobernador del Estado logre enviar ayuda y no se tarde, ahora pasemos al mundo de las gráficas.

Foto: Hotel

Pues qué cree, ahora funcionarios estatales le informaron a la propietaria del hotel “Ahne” que el estado no le dará apoyo alguno y claro la conectaron con una institución de ahorro y crédito que le puede prestar algunos milloncitos a esta contribuyente, quizás usted se pregunte cuantas moneditas se estarán llevando los funcionarios del Gobierno Estatal, sería bueno que el licenciado Alejandro Murat Hinojosa investigue esto, pues se sabe que existen recursos no solo los del FONDEN a los contribuyentes que perdieron sus edificios en el estado y más cuando los contribuyente estén al corriente del pago de sus impuestos, sus negocios daban trabajos a personas que hoy dejan en la calle al derrumbarse los edificios donde trabajaban, por lo que es necesario que la sociedad no sólo de hoteleros, sino de otros negocios en este momento apoyen a sus compañeros en desgracia, en fin amigos, las facturas llegarán pronto, así que los dirigentes y líderes políticos tienen la palabra. Bien amigos hoy es el segundo día del mes de octubre, todo santo se acerca, por lo que debemos de analizar los nuevos tiempos y claro por las noches elevar nuestras oraciones al gran Arquitecto del Universo para que perdone nuestros errores y regrese la calma a nuestro planeta