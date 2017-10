PETROLEANDO EL PUNTO

Héctor Villalobos Marcial

DAMAS DE LA SECCIÓN 38 DEL SINDICATO PETROLERO, APOYAN A DAMNIFICADOS

Los trabajadores petroleros sindicalizados de la H. Sección 38 a través del Comité de Damas Voluntarias que preside la Señora Elizabeth Novales Márquez, han visitado durante varias semanas -después del sismo registrado el pasado 7 de septiembre-, los municipios afectados como el de Santiago Niltepec, Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, incluso colonias populares de Salina Cruz, donde han entregado despensas, medicamentos, ropa, colchonetas, lonas, agua embotellada, artículos de limpieza, etcétera, etc.

Las damas voluntarias han tenido el buen tino de recorrer calles, e ir de casa en casa donde entregan personalmente a los afectados el mencionado apoyo; es importante mencionar que las dotaciones se dan en presencia de los presidentes municipales y de los miembros de nuestro glorioso Ejército Nacional.

DICEN UN POPULAR REFRÁN QUE “DESPUÉS DE LA TEMPESTAD VIENE LA CALMA”

A pesar de que se sabe que los refranes populares encierran sabiduría pura, estos no siempre suelen cumplirse a cabalidad, si para muestra basta un botón, el que pusimos como título de este párrafo nos asegura que: “después de la tempestad viene la calma”, sin embargo en Salina Cruz y en los municipios de la Región del Istmo, -incluso en gran parte de nuestro estado-, no fue así, ya que después de soportar ciclones y tormentas que causaron estragos a muchas comunidades, la ansiada calma nunca llegó, recibimos a cambio un terremoto 8.2 grados que tiene herido a los pueblos del Istmo.

Los daños causados son incalculables, las pérdidas materiales son sumamente cuantiosas y requerirá de mucho tiempo para poder volverlas a edificar, en Salina Cruz una de las fuentes de trabajo más importantes del estado como lo es la Refinería Ing. “Antonio Dovalí Jaime” fue afectada primero, con el ciclón y luego con el sismo que obligó a que esta se encuentre en paro total y en proceso de rehabilitación.

LE LLUEVE A SALINA CRUZ SOBRE MOJADO

Como si todo lo que nos ha pasado no fuera suficiente, les comento que a Salina Cruz y a los municipios de la Región del Istmo les sigue lloviendo sobre mojado (bueno), sin embargo lo que nos acaba de caer no es una lluvia o tormenta, sino lo consideraremos un diluvio, ya que nos enteramos -a través de los medios de circulación nacional-, que el “Puerto de las Maravillas” fue excluido de las Zonas Económicas Especiales y este es un duro golpe que nos asestan en el momento menos propicio; hay quienes le hacen una pregunta a los gobernantes ¿que no se pudieron esperar tantito?, o ¿aprovecharon la distracción de nuestro dolor, para hacerlo pasar desapercibido?.

NADIE QUIERE PONERLE EL CASCABEL AL GATO

Si usted me pregunta -amable lector ¿Cuáles fueron las causas, motivos o razones por las que Salina Cruz fue excluido de las Zonas Económicas Especiales? mi respuesta es simplemente no los sé, y sabe ¿por qué?, porque ningún funcionario de los 3 niveles de gobierno se han tomado la molestia de decírnoslo.

Recordamos hace solo un par de meses cuando nuestro presidente de la República, en unidad con nuestro gobernador anunció con bombo y platillo que el Istmo estaba llamado a ser la puerta del comercio mundial, ya que su situación geográfica es privilegiada, que se crearían miles de empleos directos, sin embargo todo se terminó en un abrir y cerrar de ojos.

Los Oaxaqueños somos nobles y los istmeños más, solo que sería saludable que nos dijeran las causas de nuestra exclusión, que nos hablen con la verdad y nos digan cuales fueron las causas de tan dolorosa decisión, para tratar de enmendarlas. Desgraciadamente como dice la moraleja de aquella fábula del Gato y el Ratón, “Nadie Quiere Ponerle El Cascabel Al Gato”.

RODOLFO LEÓN ARAGÓN SIGUE CAPEANDO EL TEMPORAL

A pesar de los fenómenos naturales adversos que se han presentado en el istmo de Tehuantepec y que le han pegado fuerte a Salina Cruz, destruyendo calles (baches), cortando carreteras y puentes, afectando la fuente de trabajo más importante del puerto como la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, abandonando inmuebles importantes como el mercado público Ignacio Zaragoza, el Palacio Municipal, escuelas como la Obrero Munidal y Leona Vicario, etcétera; el Rey de la Selva Asfáltica, se crece al castigo y le imprime más acción a su gobierno.

La tarea más importante del hijo predilecto de la Coyotera ha sido la de solicitar a los distinguidos funcionarios que visitan su municipio, donde se incluye al mismísimo Presidente de la República Enrique Peña Nieto, al director de Petróleos Mexicanos José Antonio González Anaya, al gobernador de nuestro estado Alejandro Murat Hinojosa, etcétera, etcétera. La construcción de un nuevo mercado y lo damos como un hecho de que lo logrará. Mientras tanto, coco León sigue capeando el temporal de quienes fueron derrotados en la pasada contienda electoral.

UN PRESIDENTE QUE ESTÁ CERCA DEL PUEBLO

El buen tino del Coco es que ejerce un gobierno cerca del pueblo, de los que menos tienen, nunca nadie en su calidad de primera autoridad de este ayuntamiento porteño había visitado tantas colonias y de manera repetitiva, lo importante es que no va a recoger sus peticiones o conocer sus necesidades, Coco León las conoció desde su campaña y lo que hace es llevar soluciones.

El presidente porteño ya les dio a quienes votaron por él, dos de las más reclamadas demandas; la seguridad y el Agua Potable, cuyos trabajos ya están en proceso; sin embargo va por la joya de la corona que es la Construcción del Mercado Público; mientras tanto sigue capeando el temporal no solo de la naturaleza, sino de los que fueron derrotados en la pasada contienda electoral.

Concluimos el tema diciéndoles que el puente que le servirá a Coco León para llevarlo a la reelección está ya construido, solo es cuestión de esperar y sino, como dijera el Ché Murat. “Al tiempo Armano, Al tiempo”. Áaaniiimoo cuaaadrooo.

