Gobierno Municipal de Tehuantepec no bajará la guardia en la entrega de apoyos

ADEMÁS DE VÍVERES se inicia la entrega de lonas para que las familias se cubran del sol y la lluvia

TEHUANTEPEC.-

Don Francisco Javier Moreno Pérez del Barrio de San Juanico es uno de los afectados porque su vivienda sufrió severos daños por el temblor del pasado 7 de septiembre, desde entonces junto con su familia ha permanecido y pernoctado a la intemperie, pero hoy, se le notificó que próximamente recibirá el apoyo federal para la reconstrucción de su vivienda.

Sin embargo, en los más de 20 días de contingencia, a él como a las demás pobladores y familias, se les ha dotado de víveres, agua potable y lona resguardarse del sol y la lluvia; durante estos últimos días el Gobierno Municipal de Santo Domingo Tehuantepec junto con personal de la Secretaría de Marina

Armada de México se han se avocado a entregar los víveres que han enviado ciudadanos de buen corazón, organizaciones no gubernamentales y grupos sociales.

Asimismo es de mencionar que esta semana se inició el proceso de la entrega de lonas y un aproximado de 200 familias damnificadas instalados en los más de 150 refugios temporales han recibido este gran beneficio; como es sabido, en los últimos días esta administración municipal correspondiente al periodo 2017-2018, emitió una solicitud para la donación de lonas, afortunadamente hemos tenido respuesta positiva.

Lamentablemente es de reconocer que no se ha podido cubrir la demanda de la toda la ciudadanía afectada, sin embargo, como Gobierno Municipal, queremos reiterar que no bajaremos la guardia para seguir entregando apoyos y dotar de lo necesario de todas las familias tehuanas de este beneficio que los protegerá de los intensos rayos del sol y de las lluvias que han azotado esta región en los últimos días.