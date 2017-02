Remolino político social y policiaco

Lucio Silva Díaz

Lástima Margarito, pero dice mi abuelita que debemos de estar alegres, pues según el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Javier Martín Villanueva Hernández dice y asegura que en Oaxaca no opera ningún grupo de la delincuencia organizada, que el Cártel del Golfo es sólo una leyenda, que en este territorio de las 8 regiones sólo es lugar de trasiego de droga, los huachicoleros y los trasportadores de carne humana, quienes realizan estos negocios, es lamentable que se nieguen estos eventos cuando Oaxaca colinda con Chiapas, Tabasco, Guerrero y Veracruz y el efecto cucaracha está afectando al estado, el Istmo es el centro de estos grupos por el trasiego de la cocaína, marihuana, morfina y el robo de gasolina por algo Oaxaca ocupa el número 11 como estado violento y no es posible que la administración para el control de drogas la DEA no tenga datos de los carteles que operan en el sur-sureste como el cártel Jalisco, nueva generación, que es el cartel dominante en Oaxaca, el están en pugna con los cárteles de los Beltrán Leyva, de Sinaloa y Los Zetas, que aparte de lo que quedan de los Caballeros Templarios, en fin, quizás como dice Javier Martín Villanueva Hernández en Oaxaca no pasa nada, pues 60 homicidios en este mes que todavía no termina no es gran cosa, ya ve el fiscal general Héctor Joaquín Carrillo Ruiz los 870 homicidios ocurridos en Oaxaca el año pasado es poca minuta, pues Oaxaca está formada por 570 municipios, qué les parece, así que en Oaxaca no pasa nada.

Pues ahí tiene la iglesia católica lamenta que cada día que pasa se desangra el Papa Francisco, lamentó “la hemorragia” de sacerdotes, por lo que claro está debilitando a la iglesia católica y es que usted amigo lector se ha dado cuenta que sacerdotes católicos han caído en pecado carnal y lo peor han salido a flote sus aberraciones demenciales al verse envueltos en delitos de pederastia y lo peor estos demonios sotanudos son protegidos por los obispos y cardinales, aquí en Oaxaca como en otros estados y otras naciones los escándalos aumentan y el Papa Francisco lo reconoce y lamenta que muchos sotanudos lleven su vida basándose en elecciones a la carta y tanto sacerdotes como monjes renuncian a sus vacaciones rompiendo su compromiso con la iglesia, eso es bueno, lamentablemente en la iglesia no sólo católica también en las iglesias protestantes hay muchos lobos con piel de oveja, así que es necesario que la sociedad abra los ojos, porque ya no sabrá de quien cuidarse, si de los fariseos o de los mercenarios de la fe, así que usted no deje de leer su libro sagrado, así podrá descubrir muchas cosas que ignoraban y serán más libres, pues amar a Dios sobre todas las cosas se debe hacer en cada momento, en todo lugar, día y noche.

Y bueno la ONU ya le entró al quite pues atenta contra la movilidad humana pues nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario y musulmanes árabes, trompudos y güeros también son posibles violadores, homicidas, zeta, narcotraficantes y bueno para qué les digo, en fin los güeros ya comienzan a llorar y mañana quizás piden la renuncia del rico Mac Pato Donal Trump, pues ya tiene a todos pero en su contra pues su política es racista y homofóbica.

Bueno finaliza el primero mes del 2017 y llega el mes del amor y del matrimonio algo importante ya que las nuevos tiempos jurídicos exigen que las parejas estabilicen su vida jurídica y es que llegaron nuevos programas federales que apoyaran a las familias y solo tendrán la oportunidad las parejas que estén dentro de la sociedad conyugal y bueno porque tanto miedo así vivan en unión libre al nacer el primogénito y registrarlo en la Oficialía del Registro Civil es como si ya estuvieran casados ,pues están reconociendo el deber que tiene para su hijo e hija aquí entra la ley y vuelve responsables con la pareja aunque no estén casados y si lo hacen en este mes pues le sale gratis, la pachanga le costara a la presidenta del DIF Municipal, quien será la madrina de las parejas y claro el ejecutivo municipal pondrá el pastel, así que de esta forma los hijos podrán decir con orgullo soy hijo legítimo, así que cumplamos con nuestros deberes para conocer nuestros derechos.

¡Ah! pero antes de esto vamos a festejar la Constitución de 1917 que este año los mexicanos estaremos el día 5 de Febrero recordando a Don Venustiano Carranza, quien unido a los constituyentes confirmaron el decreto del documento histórico que sigue viva la Carta Magna, así que ese día los conscriptos juraron bandera, así que en la plaza militar del 99° Batallón de Infantería se llevará a cabo una ceremonia especial y claro el 14 de febrero los amigos harán un intercambio de regalos en los centros educativos, en oficinas y por qué no dentro de la familias, en fin, las relaciones humanas deben de reafirmarse.

Bien dice mi abuelita que “en boca cerrada no entran moscas” y vaya pachanga que armó el periodista Jaime Velásquez quien al estar grabando el por qué le marcó el alto una oficial de Tránsito, esta al ver la acción y que de seguro la estaba regando pues le arrebato el teléfono al compañero y que se arma la gorda, claro que llegó otro compañero de la oficial de Tránsito, pues las cosas no pasaron a mayores, bueno eso dice Jaime Velásquez, sólo que dueños de dos diarios hicieron tremendo escándalo y sopas que comienza el descobije y comenzaron a bailar nombres de funcionarios del gobierno de Gabilondo Cua-Cua y que los atacantes de Jaime Velásquez quedaron al descubierto, ya que se dice que amparados por los diarios y un dueño de una red de difusores, bueno para qué les cuento, se asegura que varios funcionarios al actual gobierno, ahí siguen pegados a la ubre del Gobierno Estatal qué les parece, la pandilla de este Pedro Navajas aplaude la decisión del cachorro Murat cobrará sólo el 50 por ciento de su sueldo y como las milpas son parejas pues los secretarios, directores, aviadores, ¡a caray! me resbalé, bueno sólo cobraron un 70 por ciento de su sueldo, ¡ah! y nada de gasolina, tiempo aire, ¡ah! y tendrán que usar sus vehículos particulares, qué les parece, bueno ahora se escucharon protestas, claro que la puerta está grande para el que no esté de acuerdo.

Ahora lo que sigue en el próximo proceso electoral el candidato que no logro el 4 por ciento fuera y los diputados de regalo fuera el estado, el municipio y país ya no puede seguir manteniendo zánganos, usted que opina, así que Quique Peña Nieto también se une a esta cruzada de ahorro, usted qué opina, claro aquí le anotamos nuestro teléfono móvil 972-112-66-34 y nuestro correo lucio_margarito@hotmail.com; bueno después de haber nombrado a los agentes municipales y claro el ingeniero Marco Antonio Cabello Mares les tomó la protesta, ahora viene las colonias, así que los políticos que sienten tener el respaldo de las mayorías debe de ir afilando las uñas, perdón recorriendo al casas de sus vecinos y claro señalar sus proyectos pues a partir del día 20 la licenciada Verónica Alonso Sánchez firmará la convocatoria, qué les parece, bueno ahora pasemos al mundo de la gráficas.

Foto: montaña

De lo que fueron grandes bosques hoy sólo quedan montañas sin vegetación, sólo crece hierba que no sirve para nada y el agua se aleja, es urgente una reforestación de las montañas de Santo Domingo y Santa María Petapa, parar en seco a los talamontes que con el cuento de dedicarse a la ganadería sin los permisos correspondientes talan los árboles y trafican las maderas preciosas que todavía quedan en estos territorios que colindan con territorio mixe y zoque, una foto habla por mil palabas y ahí está, así que vivos-ritas