Ex trabajador denuncia despido injustificado

José Luis López

Juchitán.-

Ángel López Martínez, ex trabajador de la empresa Zenit Servicios Integrales, S.A de C.V. y Asociados, denunció la violación a sus derechos laborales, debido a que fue despedido de su empleo y se han negado a cubrirle su pago por el tiempo que laboró.

Señaló que desde el pasado 10 de enero de este año fue dado de baja sin ninguna justificación, por lo que demandó el pago de su liquidación como lo establece la ley.

“Mi desempeño fue cinco años y cinco meses laborando en las brigadas que proporcionan el mantenimiento y servicio a los aerogeneradores, reparaciones de palas, en diversos parques eólicos instalados en nuestra región y otras entidades del país, el lunes 9 junto con otro compañero de trabajo estando en la empresa el martes, fui llamado a la Ciudad de México, y en un momento dado me llamaron a la oficia de Recursos Humanos dando a conocer que estaba dado de baja y obligándome a firmar mi renuncia voluntaria, negándome, pues sólo me ofrecían una irrisoria cantidad”.

Indicó que esta empresa se dedica al mantenimiento de los parques eólicos, donde estuvo trabajando desde hace cinco años, por lo que continuará demandando su pago, que es aproximadamente 100 mil pesos.

“Permanentemente he tenido comunicación telefónica con el área de Recursos Humanos de la compañía, lejos de acceder al diálogo y a la negociación sólo me responden que están en reunión con los jefes, así han transcurrido 20 días y si de por sí la situación económica es difícil, se me complica para llevar el sustento a mi familia, la empresa le da vueltas al asunto, por lo que determiné hacer una denuncia pública a través de los medios, y llamar la atención de los directivos e instruyan a quien corresponda para cubrir mi liquidación conforme a la ley Federal del Trabajo vigente en nuestro país”.