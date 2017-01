Trabajadores del hospital de Juchitán se disputan la delegación sindical

El días pasados, una fracción de la base trabajadora nombró a Yolanda Sánchez Ulloa como delegada sindical, ante el desconocimiento del anterior delegado, sin embargo Juan Orozco Moreno asegura que sigue ocupando el cargo

José Luis López

Juchitán.-

Trabajadores del Hospital General “Macedonio Benítez Fuentes” de la ciudad de Juchitán, se disputan la dirigencia sindical de este centro de trabajo, esto en el marco de las próximas elecciones de la dirigencia de la Sección 35 del SNTS.

El pasado jueves en una reunión celebrada en esta unidad médica, una fracción de la base trabajadora nombró a Yolanda Sánchez Ulloa como delegada sindical, ante el desconocimiento del anterior delegado.

“El día de ayer fue algo histórico en nuestro hospital, por primera vez la base trabajadores sindicales, que somos la doctora Yolanda Sánchez Ulloa, y la enfermera Jacibe Villalobos Ramos, la base trabajadora nos propone como delegada y subdelegada del hospital, debido a que los anteriores delegados, los ex delegados del hospital, el doctor Juanito y Chabelita, ellos fueron inhabilitados por la Comisión de Honor y Justicia, entonces para que no quedara acéfalo el hospital y la base trabajadora y los beneficios de ellos quedaran truncados, se decide convocar una reunión en la cual nos nombran como representante sindicales y en los próximos días vendrá el secretario general, el enfermero Mario Félix para tomarnos la protesta”.

Sin embargo, Juan Orozco Moreno asegura que él sigue ocupando este cargo, ya que aún no existe ninguna convocatoria formal para el cambio de delegado.

Esta situación de división que se da en esta unidad médica, es debido a la próxima elección del secretario general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud.

“El día martes nosotros como delegación legítima, invitamos a la base trabajadora a una reunión, donde tuvimos más de 200 asistentes donde nos ratifican como delegado sindical, todo este juego sucio y perverso lo viene orquestando Mario Félix Pacheco, y lo viene orquestando desde a nivel Sección 35 porque se quiere reelegir y quiere dividir a la base trabajadora, en las unidades donde el delegado no simpatiza con sus ideales está nombrando ciertos representantes usurpando ahora sí el cargo, nosotros tuvimos nuestra reunión y tuvimos más de 200 trabajadores, los cuales nos amparan y nos avalan de que somos los delegados de esta unidad hospitalaria. En los estatutos generales no hay una convocatoria en sí para nombrar la base de nuevo una delegación, si fuese así también ella no puede ser delegada porque ella fue desconocida en su momento.

