Inconformidad contra designación de agente municipal de La Ventosa

Habitantes realizan bloqueo carretero por la designación de Etelvina Valdivieso López y exigen la emisión de la convocatoria

José Luis López

Juchitán.-

Habitantes de la población de La Ventosa, agencia municipal perteneciente a Juchitán, bloquearon la carretera federal en el acceso a esta comunidad, para exigir la emisión de una convocatoria para la elección de autoridad auxiliar de este poblado.

Francisco López López, habitante de esta comunidad, denunció que la presidenta municipal, Gloria Sánchez López, pretende imponer a Etelvina Valdivieso como agente municipal, al haberle dado el nombramiento en días pasados.

“Se debe a que la presidenta municipal Gloria Sánchez está imponiendo aquí en La Ventosa, tan es así ya le dio nombramiento a Etelvina Valdivieso López, entonces el pueblo está inconforme, el pueblo está pidiendo dos puntos nada más, está pidiendo que invalide el nombramiento que le dio a Etelvina y que a la brevedad envíe la convocatoria correspondiente para elegir al agente municipal de La Ventosa, ya platicamos con Gloria Sánchez y se niega a emitir la convocatoria, dice que está en su ley darlo el día que a ella le parezca, por eso estamos en este movimiento para que el delegado de gobierno y el gobernador se enteren de este movimiento, hemos estado tres años sin obras en La Ventosa con Saúl Vicente que fue títere de Héctor Sánchez, ahora está la presidenta municipal Gloria Sánchez, va a seguir lo mismo, nosotros ya no queremos estar en esa situación”.

Los habitantes señalaron que no permitirán que se les imponga una autoridad en esta población, por lo que advirtieron que permanecerán bloqueando esta vía federal por tiempo indefinido.

Por su parte, la presidenta municipal Gloria Sánchez, López, al ser cuestionada sobre la inconformidad de los habitantes de la población de La Ventosa, señaló que la ley le permite instalar una autoridad auxiliar en esta comunidad, hasta en tanto se emita la convocatoria para la elección.

“Hay fechas límites que nos marca la Ley Orgánica Municipal, que las elecciones se harán como máximo el 15 de marzo, en base a eso nosotros nos vamos a apegar a lo que marca la ley, pero también la ley me faculta como autoridad municipal asignar a un encargado mientras esto se lleva a cabo, yo he hecho un llamado y he platicado con el ex agente municipal de La Ventosa, he platicado con él de que es el planteamiento que estoy haciendo, le he entregado el documento para que tenga conocimiento lo cual se niega a recibirlo, le he pedido que entregue los bienes municipales y el edificio a la encargada, pero se niega a entregarlo, ante esta esta situación prácticamente rompe la posibilidad de poder platicar, porque no está respetando una autoridad municipal”.

