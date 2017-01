Remolino político social y policiaco

Lucio Silva Díaz

Lástima Margarito, pero según Videgaray, la relación con Donal Trump ni de sumisión, ni conflicto así debe ser, hoy todos los empresarios saben que más vale caminar unidos, que de ir cada quien por su lado se irán autodestruyendo, además es mejor ganar poco a quedarse sin nada, la bonanza no solo se acabó en este país, la crisis azota a varios países de Centroamérica y también llegan al enfrentamiento en este país, solo surgen llamaradas de petate, solo que se registran varios detenidos y uno que otro herido.

Bueno hasta el magisterio le dio frío, pues saben que tres faltas y sopas de perico se van al refrigerador, la limpieza va lenta pero sigue, profesor que desea tener su título de maestro tiene que evaluarse, pues los niños tiene que evaluarse, así que los profes que ya se sienten apóstoles de la educación, claro que los lobos con piel de oveja que no han olvidado que podrían violentar en las calles, golpear a periodistas y robarles sus cámaras.

¡Caray! no es posible que un comerciante no busque soluciones que beneficien a sus clientes y claro a ellos mismo que hay que trabajar más, ni modo hay que volverse competitivo, así que debemos volvernos más trabajadores, recordemos que el que se levanta más temprano Dios lo ayuda y claro dice el dicho ayúdate que yo te ayudare, lo interesante es que todos debemos de pensar más pues el que se queda parado morirá.

Usted se ha preguntado donde andará Gabilondo Cua-Cua, pues por ahí siguen apareciendo facturas de varios millones, los tendrá que pagar Alejandro Murat, pues que le apure a pagar los uniformes de los niños que asisten a la escuela de pre-escolar, primaria, secundaria y claro los paquetes escolares dónde quedaron, qué dice a esto el presidenciable Aurelio Nuño Mayer, cuándo llega a la zona Istmo a rehabilitar unas 100 escuelas, pues los padres ya no pueden con las cuotas que sumando llegan a los mil pesos o más por ciclo escolar, cuando se dice que la educación deben de ser totalmente gratuita.

Bueno han pasado 40 días del parto de Alejandro Murat Hinojosa y el titular y el director general de la Comisión Estatal del Agua quizás no sabe dónde queda Matías Romero, así que sería bueno que Alejandro Avilés Álvarez, secretario de Gobernación le señalara el camino, pues el rio Malatengo agoniza y el remedio inmediato sería terminar el proyecto Ponedero-Matías Romero, claro sería un curita que por dos años daría un respiro para que el proyecto río el Corte-Matías Romero fuera la realidad y seria la obra del gobierno del hombre de los 7 mares en el próximo trienio, pues lo más seguro es que la sociedad matíasromerense le refrendará el mandato.

¡Caray! si bien dicen que al perro más flaco se le van encima las pulgas, pues el Instituto Nacional Electoral está multando al bolillo con 11 millones de pesos por no comprobar los gastos de campaña del ahora ex candidato a la gubernatura José Antonio Estefan Garfias, candidato del perderé y por lo que el bolillo aceptó la coalición Perderé-bolillo-PT, sólo que este cadáver político se salió para cubrir la candidatura del senador de la República, Benjamín Robles Montoya quien también se quedó en el camino ya que Alejandro Murat Hinojosa les ganó de calle, ahora veremos qué hace Natividad Díaz Jiménez a quien según dicen le dieron el triunfo como presidenta del comité directivo estatal, así que de ser cierto Luis de Guadalupe Martínez Ramírez qué les parece.

Mi abuelita asegura que los números hablan y quién sabe interpretarlos no tiene problemas, si los trabajadores del volante hace 30 viajes por tuno que serían 60 por ser de ida y vuelta, pues el primero es viaje especial y de regreso lo hace con 5 pasajeros, estaría cobrando 5 pesos lo que le redituaría 1 mil 500 pesos, 500 de gasolina que no se le acaba y 500 para e patrón y 500 para el chafirete, eso dicen los números, claro quizás no tenga tantos viajes, claro si se da el lujo de rechazar a ciertos clientes, pues le ira mal a ese taxista pero el que sabe trabajar hasta queri tiene, trae teléfono móvil de lujo, el auto está climatizado, pero bueno, que la gasolina subió, bueno ahí está la receta y es que en el Gobierno Federal los economista saben lo que hacen y saben que ganancia tiene cada negocio y cuánto gasta una familia de cuatro personas papá, mamá y dos hijos, claro que se mantienen a la más mamás del matrimonio la pareja deberá de trabajar para sacar adelante a la familia, que debe de cooperar en su hogar; los dueños de las líneas camioneras verdaderos pulpos financieros tendrán que ofertar sus servicios, así el usuario tendrá esas opciones.

Bueno pues por ahí aseguran que la CNTE de la Sección 22 esta fracturada y más al expulsar a varios dirigente sectoriales que abandonaron la lucha el año pasado, así que integrantes del movimiento democrático de los trabajadores de la educación MDTEO en la pasada asamblea estatal se dieron cuenta que no tendrían corum para elegir a su dirigente estatal y nacional del CNTE.

Seguramente a usted le ha interesado alguna vez tener algo en casa con que distraerse o pasar el tiempo libre y claro con la disposición de pagar por esto, bien ahí vamos, a lo mejor entre todo lo que usted pudo pensar en elegir para esos momentos de distracción fue en contratar el servicio de televisión por cable y obviamente que se puso a investigar cuál era la mejor opción de este servicio, y como siempre uno pregunta para saber y desde luego que nos dicen los amigos que opciones hay, pero viene lo bueno, aparece entre esas opciones el famoso VET Y VE, que por sólo unos pesos mensuales ofrecen la mejor barra de programas infantiles, las películas más divertidas, los mejores programas de cocina, en fin, un mundo de cosas y con todo esto quien se resiste y cae, firma usted un contrato por un año y ¡zas¡ le ponen la antena , el aparatito para la señal y todo el equipo, desde luego que usted queda complacido por la imagen de VET Y VE, pero a la vuelta de dos o tres meses usted se da cuenta que lo que le prometieron se esfumo y nada de lo que firmó le van a cumplir, empezando por que no le dan copia del contrato firmado, siguiendo por que usted no sabe a dónde hablar o ir a ver lo que sucede en su tv, pues no hay oficina para reclamar nada, ni para hacer sus pagos, porque los hace directamente al banco o en algún sitio autorizado sólo para cobrar, no le puede reclamar a nadie que solo le están pasando puras películas y programas repetidos, pero ya cayó y ahora para que se zafé estará canijo, lo primero que dice ya no pago por este servicio que no me cumplió lo que me ofrecieron, y viene lo bueno, usted deja de pagar y le empiezan a llamar de VET Y VE, diciéndole que pase a pagar su mensualidad, después de unos días le envían un mensaje con texto diferente y empiezan las amenazas de manera gentil, luego le envían otros mensajes y más amenazas, terminan diciéndole que si no paga su servicio se tendrá que enfrentar a una demanda judicial y que tendrá que pagar por todos los meses que contrató, aunque no tenga el servicio para que pueda dar por terminado su contrato de este excelente servicio repetitivo le quieren cobrar hasta las perlas de la virgen y claro algunos se espantan y pagan lo que les cobren, resultando que pagó por lo que no recibió y la diversión que usted quería se esfumó por arte de magia por parte de estos defraudadores del público, que espera ver programación sana y sólo le pasan programas que afectan la mente sana de las criaturas que a veces prenden la TV para distraerse y nada, que no caiga en manos de estos estafadores, no siga manteniendo a estos zánganos, por solo pasarle puro programa repetido, invierta su dinero comprando fruta para sus hijos o alimento, compre un buen libro y léalo junto a sus hijos, esto unirá más a su familia.

Y qué creen, cliente de Bodega Aurerra señala que esta empresa deja de iluminar el estacionamiento y por la tarde-noche esto es una boca de lobo y no lo crea pero el que hace la limpieza aseguran que ha encontrado prendas íntimas llenas de engrudo, ¡caray! lo que quiere decir que hay parejas que les da ello pero les gusta el peligro, bueno ahora pasemos al mundo de las gráficas.

Con el fin de evitar accidentes carreteros, agentes de la Policía Federal, sector caminos, estación Matías Romero, está infraccionando a conductores que circulan a exceso de velocidad dentro de las zonas urbanas que se encuentran en el tramo Matías Romero-La Ventosa, con esto también vigilan que no se registren asaltos carreteros en esta región de la zona norte del Istmo. Bien amigos, dentro de 30 días inicia la feria anual en honor a San Matías Apóstol, santo patrón de la grey católica de este centro ferrocarrilero, así que será necesario que el comité encargado de este festejo llegue a un acuerdo con los vecinos de las calles donde año con año ponen sus puertas los mercaderes que llegan a esta feria anual, así que vivos-ritas