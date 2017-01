Este día se reunirán taxistas con el titular de Sevitra

Se plateará la solicitud del aumento del pasaje al secretario Francisco Javier García, manifestó Luciano Pacheco Monroy, líder del sitio Guissi

Florentino Bohórquez Jarquín

Tehuantepec.-

Este jueves 12 de enero, en la ciudad de Oaxaca se llevará a cabo una reunión de trabajo entre los taxistas de Tehuantepec y el secretario de Vialidad y Transporte (Sevitra) del estado, Francisco Javier García.

Luciano Pacheco Monroy, secretario general del sitio Guissi de Tehuantepec, después de la reunión que sostuvieron los secretarios generales con el nuevo director de vialidad municipal, Jorge Rosas Hernández, dijo que fue de acercamiento para ver con qué visión vienen para trabajar con el transporte y darle a conocer la problemática.

Ahí expresó sobre la situación del aumento en la tarifa del transporte que de acuerdo al propio secretario no está autorizado, dijo que tendrán hoy una reunión a las once de la mañana con él y ahí se verá si se autoriza o no el aumento.

Señaló que él no entiende al gobierno ni del estado ni al federal, que aumentan el 20 por ciento de la gasolina y no vean a nada que se tengan que aumentar las cosas, ¿quién va absorber ese 20 por ciento?, el concesionario, el chofer y el último el usuario que es el más amolado, quien paga las consecuencias.

En Tehuantepec, oficialmente no tienen tarifas, comentó Pacheco Monroy, por eso van a Oaxaca para que se los oficialice, “porque es un deber de ellos, así como aumentan tienen que cambiar la tabulación de las tarifas, no podemos permitir que nosotros perdamos, cuando ellos tienen muchos privilegios”.

En cuanto a que algunos irregularmente han subido la tarifa y podrían cancelarles la concesión señaló: las concesiones por su nombre lo indican claro, el gobierno no puede absorber darle transporte a la población, tiene que contratar concesionarios, “nos la vende, actualmente cuesta más de 11 mil pesos, no regala nada, se paga tenencia, impuestos, todo lo que se tenga que pagar como transporte, que nos la quiera quitar es poco probable, tiene que comprobar el hecho y además existen los amparos, la ley no puede estar de un solo lado, debe estar de los dos lados”.

Señaló que para bailar un tango tiene que ser dos y el gobierno lo está bailando solo, ya no estamos en tiempos autoritarios, por lo que van a defender sus derechos y por eso van a Oaxaca a esa reunión con Sevitra.