Afectaron fuertes vientos el suministro del agua potable

El motor del pozo SAHOP 2 se quemó y apenas se restableció el servicio el martes y en otras partes el miércoles

Florentino Bohórquez Jarquín

Tehuantepec.-

Los fuertes vientos que se registraron el pasado fin de semana, afectaron los pozos de agua potable, toda vez que las cuchillas de la energía eléctrica fueron botadas y ocasionó que la mayor parte de la población sufriera del vital líquido.

Así lo informó el administrador Salvador Enríquez Hernández, al señalar que la población entre sábado, domingo y lunes, donde apenas el martes 10 se restableció el servicio.

El pozo del SAHOP 2 se quemó el motor, provocado por la misma situación, sin embargo al contar con otro motor que se tenía, se puso a trabajar y con ello este día miércoles se comenzó a dar agua en el Cerro Padre Cruz López, Vixhana parte alta.

Sin embargo, recalcó que lo importante es que la ciudadanía acuda a pagar, ya que en ocasiones no se restablece el servicio cuando hay fallas, porque no se cuenta con recursos suficientes, porque la gente no acude a pagar sus adeudos.

Enríquez Hernández señaló que actualmente se hace un censo en la Cuarta Sección de Santa Cruz Tagolaba, ya que la gente ahí debe muchísimo dinero del servicio, por lo que la semana que viene iniciarán los cortes a quienes no lleguen a pagar sus adeudos.

Otro de los problemas que se presentó fue que gran parte de Tehuantepec se quedó sin energía y fue imposible dar el servicio a todos, por eso también la Soledad Sur se quedó sin agua, porque a la Comisión Federal de Electricidad se complicó atender a toda la población, ya que la energía se fue en varias partes de la región del Istmo por los fuertes nortes.

Finalmente comentó que este miércoles se restableció de manera normal el servicio de suministro de agua en Tehuantepec, por lo que nuevamente hizo el llamado a los usuarios que pasen a pagar el agua, como ya se vivió en el Tagolaba, Villas del Sol, El Pitayal que pasaron terribles las fiestas, porque se tronó el pozo y por la falta de recursos no se pudo atender con prontitud el problema.

Dijo que es urgente que la ciudadanía pague el servicio, ya que vendrán los cortes sin consideración alguna a todo los que adeudan y que son más del 50 por ciento que se niegan a pagar.

