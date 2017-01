Remolino político social y policiaco

Lucio Silva Díaz

Lástima Margarito, pero hasta los gasolineros se quejan del gasolinazo y bueno ahora usted pregúntese si no fuera negocio usted se atrevería a invertir miles de pesos en parar una gasolinera, ¡caray! en la Transístmica tramo Acayucan a La Ventosa existen más de ocho estaciones y está por abrir otra más, solo en un radio de 20 Kilómetros hay cinco gasolineras y está por inaugurarse otra, lo que quiere decir que el capital está asegurado según el contrato que tenga con las empresas extranjeras y claro con ciertos extranjeros negociantes, pues como verá al liberarse el mercado los vendedores del país del norte para no tener que envasar el energético del país del norte alquilarán las refinerías que se encuentran en territorio mexicano los rehabilitará y nos comprarán a 40 dólares el barril, refinarán el producto, le quitarán ciertos productos para otras industrias y claro el galón nos lo venderán a 80 pesos al 100 por ciento y claro con el otro producto que es un derivado del crudo harán maravillas, ¡ah! pero los mexicanos ahora sí trabajarán y con pocos éstos harán mucho, ahí tiene los distribuidores de cervezas antes tiro por viaje, éstos sufrían auto-asaltos perdón robos. Hoy la empresa Modelo del Istmo en manos de extranjeros se dan el lujo de pagar tres o más policías auxiliares que viajan en moderna camioneta con armas potentes, cómo es posible que ocurría antes, ahora la corrupción la hicieron a un lado, todo es al contado, no hay crédito, las refresquerías ya copiaron el modelo, sólo en Juchitán no pueden con la mafia que ahí existe, pero bueno, a ver qué hace la señora presidenta, sólo tiene un año para demostrar su proyecto, de lo contrario no se ganará la reelección y con esta crisis.

¡Caray! los que no sienten la ron-ron son los que llegaron al cielo, se imagina en esos tiempos José López Portillo tenía un sueldo de más de 80 mil pesos mensuales y como murió su viuda Alejandra Acimovic Popovic más conocida como Sasha Montenegro todavía recibe una pensión de más de 100 mil pesos, aparte de otros billetitos para gastos médicos y hasta aguinaldo, sí, por si no lo sabía Quique Peña Nieto gana algo, así como 320 salarios mínimos diarios, ¡caray! mientras usted como jornalero con experiencia, apenas si gana de dos a tres salarios mínimos, ya basta señores, en el 2018 las facturas serán cobrados, quizás ni bolillos ni los hijos de Zapata logren llegar a los pinoles y López Obrador menos.

¡Cuidado! el pueblo quizás se vaya con un independiente, pues el líder del tricolor ya no convence a nadie, pues dice que ha recorrido el país cuando sólo ha llegado a los capitales, en los municipios no lo conocen, las cosas están cambiando, los jodidos ya están despertando, quieren escuchar y ver que las pensiones vitalicios a los ex presidentes se les retira, que a los gobernadores que han desviado recursos millonarios entren a las cárceles, que la Ley Anticorrupción ya es un hecho y que ya no habrá diputados y senadores de regalo, sólo los que ganen por voto directo que se reduzcan las canogias y que se construyan refinerías para ya no depender de Donal Trump, ni de ningún otro gobernante extranjero, claro que usted quizás tenga otra opinión, pues quizás recuerde a los héroes que no dieron patria y libertad se acuerda de una ellos, nos enseñaron a trabajar y por eso superamos muchas cosas, hoy los jóvenes tienen esa responsabilidad, por lo que deben de aprender muchas cosas recordando que una persona que sabe más vale más, así que jóvenes ustedes deciden el futuro de México, escuchen, analicen piensen lean la historia de México, dejen de pensar en Che Guevara, en guerrilleros como los del sendero luminoso, como el sub comandante Marcos, conocemos la historia de el licenciado Don Benito Juárez García, del General Porfirio Díaz de Emiliano Zapata, de Doña Josefa Ortiz de Domínguez de Francisco Villa, de los traidores que la mitad de México, sólo la juventud preparada puede sacar adelante este país, hay que organizarse, hablar de una democracia sin compromiso.

Ahí tiene en Venezuela el pajarito de Chávez lo dejo solo y los nativos están viviendo un caos y ahora en la ciudad de México los gritoncitos quiere que se regalen sueldos mínimos cuidado el populismo político puede sembrar el caos pues nadie querrá trabajar y de donde se sacara el dinero pues el petróleo ya no vale, en lugar de pensar en abrir otra chequera hay que recordar lo que dice el tecolote, no le demos pescado al pueblo, mejor enseñémosle a pescar; el campo sigue abandonado hay terreno para construir granjas controladas que el campesino sea capacitado en el cooperativismo ambiental, cooperativismo capitalista y para eso deben de abrirse escuelas, para que los campesinos entiendan que los recursos que se les entregan son para que se capitalice, no para hacer fiestas, dejemos el populismo, seamos más productivos.

Comienza la cuenta regresiva el próximo día 20 llega un trompudo a la casa blanca y claro los mexicanos debemos mantenernos en máxima alerta, pues Donal Trump Obrador, pretenderá tener en los pinoles un alfil a su gusto, pues por dinero no para, además necesita quien pague el muro, así que vivos-ritas pues el ensayo para el 2018 ya inició por lo que los mexicanos debemos hacer que nuestra voz se escuche.

Será el frio o ya comenzamos a entender que voces extrañas nos estaban invitando a la insurrección, ahora solo falta que la PROFECO vigile los precios en los productos de la canasta básica, así que esta Procuraduría debe de tener una representación en cada municipio para vigilar y dar respuesta pronta y expedita en los ayuntamientos de la zona norte del Istmo o como auxiliar de esta representación federal puede el síndico procurador tomar parte en este negocio como representante de la sociedad, pues si Gloria Sánchez ejecutiva municipal de Juchipolvo debe de exigir que baje personalmente el secretario de Gobernación, el licenciado Alejandro Avilés Álvarez y por qué no a Miguel Ángel Osorio Chong, pues el problema de San Dionisio del Mar y Santa María del Mar pues no pueden existir fronteras dentro del territorio oaxaqueño, ojalá el licenciado Alejandro Murat Hinojosa tome al toro por los cuernos y el personalmente acompañado de Gloria Sánchez López acuda y derribe este muro político que han impuesto los caciques y posibles ejecutores que algo esconden, bueno ahora pasemos al mundo de las gráficas.

Buenos los “Reyes Magos” se fueron a su territorio después de recorrer los estados de este país y caro sus ayudantes los legisladores Gustavo Marín Toledo y Yarith Tannos Cruz, las presidentas del DIF de Santo Domingo Petapa, profesora Yuridia Celaya Velásquez; de San Juan Guichicovi, Susana Zacarías González; de Santa María Petapa, Erika Trinidad García; de la Villa de El Barrio de la Soledad, María de Jesús Domínguez Gallegos y quienes como seres angelicales les brindaron sus mejores sonrisas a todos los niños y niñas que llegaron a este festival el 6 de enero en que se recordó el nacimiento del niño Jesús de Nazaret, bueno los pequeños recordarán todo el calor que recibieron ese día y que debe durar 364 días