Juchiteco presenta amparo contra “gasolinazo”.

JUCHITÁN.-

José Nieto

Dirigentes de diversas organizaciones políticas de esta ciudad, promueven entre la ciudadanía en general la presentación de amparos en contra de la alza del precio de los combustibles, por considerarlos anticonstitucionales.

Ayer martes, Angelino López Cortes, representante Central Campesina Cardenista (CCC), presentó ante el Juzgado Federal de Distrito con sede en el puerto de Salina Cruz la solicitud de juicio de amparo, en donde, detalló que es el primero que se presenta en la región del Istmo.

“Con el apoyo de otras tres organizaciones sociales, en el transcurso de los próximos días estaremos promoviendo entre la ciudadanía la concientización y la necesidad de presentar los amparos individuales, con el objetivo de impedir que continúe a la alza el precio de los combustibles”.

Explicó que estarán solicitando a través del recurso de amparo la protección de la justicia federal para evitar ser afectados por el alza del combustible, y a través de la colecta de firmas de ciudadanos en toda la entidad estarán manifestándose por la vía pacífica.

Explicó que la meta es de recolectar más de 2 mil firmas en los próximos días, los cuales se estarán convirtiendo en amparos, y para ello, visitarán casa por casa, lo que les servirá para escuchar la voz de la ciudadanía, y conocer su molestia por el alza de la gasolina y próximamente de las tarifas de energía eléctrica.

“La visión que tenemos es que la sociedad está molesta, y rechaza el alza del combustible, ya que no son equiparables al aumento del salario mínimo, el cual tuvo un incremento de seis pesos en este 2017, pero, se trata de manifestarnos con tranquilidad, no afectando a terceros y mucho menos creando vandalismo, esta defensa la haremos en los juzgados, amparándonos y trabajando por el bien de México, los oaxaqueños estamos comprometidos, porque a nuestra gente, que es la más pobre no se le siga afectando, no se le siga quitando más de lo que se les da y se respete su palabra”.