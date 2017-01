Remolino político social y policiaco

Lucio Silva Díaz

Lástima Margarito, pero Quique Peña Nieto, titular de este petrolero país, sigue con el compadrazgo y se dice que basta un telefonazo de Donal Trump para que Luis Videgaray cero, quien aseguran es yerno de Donal Trump, el ex secretario de Hacienda, hoy regresa al gabinete como secretario de Relaciones Exteriores, ¡Caray! quien será el siguiente recomendado, bueno quizás sea Margarita Zavala y qué dirá el Cerillo Anaya.

Por lo pronto estamos a unos cuantos días de que al país del norte le llegue el cambio, cuatro años de una guerra económica, por lo pronto el peso sigue bailando, el efecto trompo tiene en la tablita a varios países de este planeta, en el Perú el gobierno también se sostiene con el trabajo del pueblo y claro con los envíos de dólares.

Bueno si a usted un taxista, moto taxista, autobuses de pasaje le quieren cobrar una tarifa más alta del pasaje anote el número 5-01-19-61 extensión 11-04 y sus quejas y denuncias serán atendidas por personal de SEVITRA, claro anote el nombre de la persona que le contestó por cualquier aclaración, bueno eso dice Elpidio Bautista Morán comandante de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, así que vivos-ritas que el pulpo camionero no cometa abusos, que la gasolina no es nuestra.

Cuántas veces los lugareños donde se iba a construir una refinería se opusieron, ahora a pagar el precio, cuántas veces el gobierno metió a la cárcel a talamontes, claro surgieron otros protegidos por las autoridades comunales, que disque le vendieron las montañas a ganaderos, estos talamontes disfrazados de productores de carne y leche derrumbaron sin tan ni son los árboles, vendieron la madera sin el permiso correspondiente, claro estos disque ganaderos repartieron las consabidas mochilas y todos calladitos.

Hoy el agua se comienza a escasear la zona húmeda deja de serlo, desde hace 16 años la zona costera del Pacífico pronto será un desierto de seguir explotando la zona oriente de Los Chimalapas y claro las autoridades comunales de Santo Domingo y Santa María Petapa deben de frenar a los talamontes al igual que los ejidatarios de Matías Romero, urgen programas de reforestación, el cambio climático ya nos alcanzó, ya no hay pasto para las rosas y todavía tendrán 5 meses de sequía y los ganaderos ahora tendrán que comprar pacas de alimento para sostener sus atas de ganado y si el otro año hubo buena cosecha de maíz en esta región, el tomate, el frijol se produjo suficiente este año quién sabe, así que los ganaderos deben de actualizarse, deben de construir cercas para que en una parte siembre de árboles, otro de pasto mejorado y claro criar tanques para almacenar en temporada de lluvias el agua que corre por el terreno, en fin.

Todos tenemos algo que hacer para enfrentar el cambio climático, deje de tirar árboles haga lo contrario siembre un mango, un naranjo, un limonar, papaya, en fin no tire las semillas de aguacate en sus azoteas puede sembrar pequeños árboles, así evitará el calentamiento de su loza, dejará de gastar energía eléctrica, en fin, debemos de hacer algo antes de que sea demasiado tarde.

Evitemos la robotización de nuestros hijos póngalos a leer quíteles el celular les está dañando el cerebro, que lean libros, que entiendan las matemáticas, que entiendan el español para que escriban con ortografía, conozcan la historia del país así como los oaxaqueños que reconocen la historia del licenciado Don Benito Juárez García, de mi general Don Porfirio Díaz y otros héroes oaxaqueños, en fin.

Amigos lectores que es lo que trajeron los reyes magos, pues Gaspar, Melchor y Baltazar a este Pedro Navajas sólo le trajeron a Doña Amargura Azul, quien al parecer traía la consigna de las 20, ponerlo en alerta y más ahora que estamos a un año de elecciones, pero bueno, ahí que siga el Coloradin de Quique Peña y Chupaleta Peñas Nietas y Quique Gato Miau, a Margarito no le preocupa que regresen, pues las uñas los traen recortadas.

Bueno se dice que cierta diputada sigue metiendo la cuchara de la insidia en San Juan Mazatlán Mixes, apoyando al nacido para perder de Macario Eleuterio Jiménez, quien no quiere reconocer el triunfo de Silverio Bautista Reyes, quien ya tomó posesión el primer día de enero; el otro candidato ha guardado silencio, por lo que es necesario que Alejandro Avilés Álvarez, secretario de Gobernación investigue esto para evitar un hecho de sangre en ese territorio, pues ya se habla de campesino secuestrados y caminos bloqueados por mercenarios enviados por la legisladora ¡ah! y también hay que investigar a Gabrielita Velásquez Rosas, titular de la Secretaría de Salud que al parecer llegó con las mismas manos que su antecesor, ya que dicen está pidiendo los diezmos correspondientes a las constructoras, qué les parece, en fin.

Amigos Alejandro Murat apenas está por cumplir los 40 días del parto y ya le están saliendo infecciones, cuidado el horno no está para bollos y qué les parece mi abuelita se enteró que el gritoncito Francisco Martínez Neri, diputado federal donó su bono de nacida, en espacial al Hospital Civil, Aurelio Valdivieso pues entregó 23 colchones cada colchón según dicen son de la última generación, por lo que costaron cada uno 5 mil pesos más el flete, la factura fue de 150 mil pesos para que vea Pancho Francisco si cumple, por algo se colgó de la Morena de López Obrador, bueno quizás muchos tengan una razón otros no lo entienden y otros más lo ignoran lo importante es que el país no se puede detener, cómo saldremos adelante, pues trabajando, denunciar los actos de corrupción.

En Oaxaca han pasado 37 días del gobierno de Alejandro Murat y hasta ahorita ninguno de sus funcionarios han entregado su declaración tres de tres, así que el dueño de la Contraloría del Gobierno del Estado debe de ver qué sucede y claro Alejandro Murat Hinojosa debe de entregar los oficios correspondientes a sus secretarios de gobierno, pues la sociedad ya no quiere casas blancas.

Los líderes de la Concamin señalan que es tan valiosa la estabilidad económica como social, luego entonces los ricos deben de cooperar y claro acordar con Quique Peña Nieto que los salarios de los secretarios de su gobierno cobren menos, los diputados también se deben de sacrificar los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben de tener el sueldo de un gobernador y los funcionarios del INE igual, eso si no quieren ser secuestrados mañana, pues los cacos que se sienten diputados y senadores quieren vivir como gobernadores, así que vivos-ritas, ojalá y recuerden que el dinero no es la vida, sólo da un poco de seguridad, bueno ahora pasemos al mundo de las gráficas.

Foto:

Melchor, Gaspar y Baltazar, los reyes magos visitaron Lagunas, Oaxaca, y saludaron al director general de La Cruz Azul S.C.L., licenciado Guillermo Álvarez Cuevas, quien más tarde junto con los integrantes de los consejos de administración y vigilancia e invitados especiales, entregaron a las niñas y niños diferentes regalos, claro después de saborear su dotación de la rosca de reyes y su vaso de sabroso atole preparado por las damas del voluntariado de la Fundación Cruz Azul A.C. y claro la participación del Club Artístico dependiente del Club Deportivo, Social y Cultural Cruz Azul, quienes presentaron bonita obra del nacimiento del niño Jesús y la llegada de los reyes magos