Madres aclaran caso de profesora que pone candado a salón de clases

Aseguran que la maestra del turno vespertino pelea el aula que madres del matutino les costó acondicionar

Edna Rosa Reséndiz Salinas

Salina Cruz.-

Madres de familia del primer grado grupo “B” de la escuela primaria matutina “Pedro Sáinz de Baranda”, ubicada en la colonia Guadalupe de esta ciudad, solicitaron a este medio de comunicación hacer una aclaración a las madres de familia del turno vespertino que en ningún momento ni los padres de familia ni la maestra Nora Rosalía están peleando el salón de clases.

El asunto no era para llegar al extremo de ventilarlo en la televisión, cuando se pudo haber resuelto de la mejor manera, “lo único que nosotros estamos cuidando es el salón donde estudian nuestros hijos y desde el inicio del año le indicaron a la maestra que ese salón no se iba a compartir”.

Por lo anterior, indicaron que las madres de familia se abocaron a arreglarlo y le instalaron un ventilador que compraron con la cooperación de los madres de familia del turno matutino, primero ellos se metían y no le decíamos nada, es más hasta se peleaban los maestros de la tarde por ese salón, fue hasta que se empezaron a perder documentación de la maestra y rompieron un cortinero.

Agregaron que al ver toda esta situación optaron por ponerle un candado a la puerta para evitar que entraran y se siguieran perdiendo las cosas y desordenaran el salón, rompieron el candado en dos ocasiones y eso no se vale, sin embargo nosotros no peleamos, lo único que queremos es que sean parejos, así como nosotros cooperamos para comprar los ventiladores ellos de la misma manera colaboren para que no haya problema y puedan tener el mismo derecho”, concluyeron.