Avilés Hurtado confiesa nula motivación del América

Al colombiano no le gustó que ningún directivo azulcrema le llamara. Se dice contento en la jauría.

Ciudad de México, enero (Agencias).- El colombiano Avilés Hurtado reveló el estado en el que se encontraban las negociaciones con el América, pero al final hubo un detalle que no le motivó a llegar a una institución “donde nadie te habla”.

“Por ahí Jorge me hizo saber cómo estaba la negociación. Lastimosamente no hablé con ningún miembro de la directiva del América, entonces por ese lado no te motiva mucho llegar a una institución donde nadie te habla. Eso es importante para mí, que me lo hicieran saber. No llegué ningún acuerdo con ellos. Hablé con Jorge, me apoyó al máximo. Por eso estoy muy feliz de estar aquí”, mencionó.

El sudamericano reconoció la grandeza de las Águilas y reiteró de que se encuentra contento de pertenecer a la jauría.

“América es uno de los clubes más grandes del continente”, señaló. “No se llegó a un acuerdo entre las tres partes y estoy contento con lo que estoy haciendo acá. Estoy contento de pertenecer a esta institución y espero seguir aportando lo máximo a este club”, dijo.

Hurtado se comprometió a entregarse al máximo en cada entrenamiento y partido.

“Eso es lo que valora la afición. Si das lo mejor de ti, la afición te va a respaldar. Esperemos iniciar el siguiente torneo de la mejor manera”, concluyó.