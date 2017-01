Matan a pandilleros

Versiones extraoficiales apuntan que posiblemente se haya tratado de un ajuste de cuentas por presuntos asaltos suscitados en Juchitán

Raúl Ulises Rojas

Juchitán.-

Sujetos hasta el momento desconocidos quienes viajaban a bordo de un mototaxi, atacaron a balazos a un grupo de jóvenes quienes se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes al fondo del callejón Excélsior de la Quinta Sección, lugar donde fueron lesionados tres de los ahí presentes, siendo uno de éstos quien perdiera la vida al instante, mientras que otros dos se encontraban lesionados.

Los presuntos autores al ver lo sucedido emprendieron la huida con rumbo desconocido, mientras que familiares de los lesionados salieron de inmediato a auxiliar a los jóvenes percatándose que uno de ellos ya había dejado de existir, por lo que lo ingresaron a su domicilio.

Mientras tanto uno de los lesionados fue trasladado a bordo de un mototaxi con destino al hospital general, pues éste se encontraba en estado crítico, así también al acudir al lugar de los hechos elementos de la Policía Municipal, abordaron al segundo lesionado el cual presentaba un impacto de bala en la pierna derecha, por lo que fue ingresado a la sala de urgencias para su atención médica.

Minutos más tarde se dio a conocer que el primer lesionado que fuera ingresado al hospital general ya había perdido la vida debido a las graves lesiones que le causaron las balas, así también el segundo lesionado fue reportado como estable, ya que su lesión no ponía en riesgo su vida.

Versiones extraoficiales señalan que en el lugar de los hechos falleció el joven quien en vida respondiera al nombre de José Guadalupe Valencia, de 25 años de edad (a) “El Duvalín”, el cual no permitieron los familiares la intervención policiaca.

Oficialmente la policía informó que en el hospital general dejó de existir el joven Osiris Sánchez Sánchez de 24 años de edad (a) “El Diablo”, el cual se presume fue ingresado ya sin signos vitales al nosocomio donde sólo les confirmaron su muerte.

Mientras tanto elementos de la Agencia Estatal de Investigación realizaron las pesquisas correspondientes en el interior del hospital, donde ordenaron el levantamiento del cuerpo el cual fue trasladado al anfiteatro local para la práctica de la necropsia de ley.

Cabe señalar que el joven lesionado de nombre Mariano Orozco Sánchez (a) “El Chemo” fue interrogado por las autoridades e invitado a proceder con su denuncia correspondiente para dar inicio a las investigaciones en torno a estos violentos hechos donde perdieron la vida dos personas.

Otra de las versiones extraoficiales señala que existe una cuarta persona lesionada quien recibiera lo que parece un rozón de bala en la cabeza quien sólo se sabe es apodado como “El Yapo” también vecino de la Quinta Sección, pero dichos datos no están confirmados debido a la poca accesibilidad de los familiares hacia las autoridades las cuales fueron impedidas de poder realizar sus funciones.