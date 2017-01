Se instalará nuevo parque eólico en Juchitán

Se construirá en la zona lagunar en una superficie de 800 hectáreas, en donde se colocarán 35 aerogeneradores

José Luis López

Juchitán.-

A pesar de los reclamos y denuncias hechas por tres organizaciones pesqueras de esta ciudad, el presidente de la Unión de Propietarios de Energías Renovables en el Istmo, Porfirio Montero, señaló que sí se llevará a cabo la construcción del parque eólico “Zapoteca” en las inmediaciones de la zona lagunar.

Explicó que el proyecto consiste en la instalación de 35 aerogeneradores de 2 MW, en una superficie de 800 hectáreas, que colindan a tres kilómetros con la zona de pesca.

En relación a la inconformidad que han mostrado los pescadores, explicó que se consiguió un recurso que se les ha estado dando, sin embargo tres de las organizaciones se han negado a recibir estos apoyos.

“Hay tres grupos que no quieren platicar conmigo, quieren platicar con el dueño del parque, y los dueños del parque el que lo puede bajar acá son los propietarios, son los que tienen convenios con ellos, pero con los pescadores no porque no les está afectando en nada, sino yo por ser paisano de ellos les conseguí una lana este año, porque no hay trabajo, esa lana no es de la empresa, es una lana que conseguí, yo no digo de dónde, usé ese dinero para apoyarlos, pero ellos no entienden, piensan de que es la empresa, no está dando nada y no va a dar nada, hasta que posiblemente tengamos una consulta o una pequeña consulta, porque ya de hecho ya hubo consulta en Juchitán, ya se aceptó el proyecto eólico, a donde quiera que se ponga pero en Juchitán ya está aceptado, ya nomás una consulta dirigida con las organizaciones, pero con estos tres grupos no han querido acercarse conmigo, y hay cuatro grupos que ya se acercaron conmigo y ya recibieron su apoyo y estoy esperando que ellos acepten platicar conmigo, de lo contrario pues no”.

Destacó que tendrán que ser las propias autoridades las que atiendan la demanda de los pescadores, “nosotros no tenemos que regalarle un quinto a los pescadores, porque no estamos afectando ni el camino de ellos”.

