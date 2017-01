Remolino político social y policiaco

Lucio Silva Díaz

Lástima Margarito, pero el golpe psicológico que recibimos en esta corresponsalía al confirmar el terrible aumento a los energéticos y la verdad, pues habrá quien diga ya no tenga auto, el problema es que los servicios aumentarán la canasta básica, bueno no se espante, sólo piense que los 80 pesos que dicen será el sueldo mínimo, pues sólo alcanzará para comprar frijol azúcar arroz, café y leche, sólo lo que vende LICONSA y eso si logra entrar al programa y ahorra para comprar fruta, aunque sea plátano, claro que si su consorte también tiene trabajo y juntan los sueldos para mejorar el futuro de sus hijos y estos cooperan en el quehacer en el hogar que bueno, pero si son unos desadaptados sociales pobre matrimonio pero eso no es lo terrible, pues la delincuencia aumentará los homicidios, robos, secuestros y el robo del oro negro refinado se volverá un buen negocio y claro habrá que construir más cárceles, claro que los delincuentes de cuello blanco no corren riesgo de calentar cemento como en otros países, en fin.

Por lo pronto haga un plan de supervivencia, pues el espíritu de Fidel castro Ruiz llegó a México, así que todos a comer totopo, queso y camarón y frijolito con arro, claro que si tiene un terrenito a criar sus gallinitas así tendrá huevos para enfrentar el 2017, claro a ver si aguanta y claro también puede sembrar un huesito de naranja, claro hay diferentes tipos así que órale también puede sembrar una papaya, un limón, unos maicitos y porque no unos frijolitos, tomate picante y así buscará la autosuficiencia y el sueldo mínimo estará a salvo mañana, claro inicie hoy el proyecto.

Si usted sabe dónde anda el fiscal del fuero común platíqueles que la zona Istmo que comprende de la ciudad y puerto de Salina Cruz con los límites con el estado de Veracruz al llegar a la istmeña sigue bañado en sangre, en cinco meses se han cometido más de 100 homicidios en esta franja, que también colinda con el estado de Chiapas, zona oriente y de estos se acaso se han logrado esclarecer dos a tres son muchos, en Tehuantepec los tres últimos homicidios del día miércoles le tocó a una mujer que también viajaba en el taxi donde fueron ejecutados dos personal del sexo masculino, siendo así como finalizó el año 2016 como el más sangriento en la historia del Istmo, por lo que es necesario solicitar personal altamente capacitado en el área de investigación criminal, pues no es posible que a pesar de que el 99 por ciento de los crímenes ocurren a la luz del día los delincuentes no han sido capturados.

En el mes de junio fue asesinado un compañero periodista de esta casa editorial y han pasado 7 meses y los sicarios andan libres, comerciantes, profesionistas, transportistas han sido víctimas de ejecutores y no se sabe si se están investigando estos asesinatos, por lo que es necesario que el procurador de Justicia, el fiscal y el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se sienten y analicen a quién le violan los Derechos Humanos, a las familias que pierden a un ser querido o al asesino que con alevosía y ventaja priva de la vida a un ser productivo, como en el caso del periodista que fue ejecutado en Juchitán y que la única arma que portaba era un bolígrafo, una libreta de apuntes y su cámara fotográfica, es necesario que el procurador de Justicia, el fiscal jefe investigador, así como el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hagan un balance y actúen de acuerdo a su conciencia y la razón o reaccionarán cuando le arrebaten la vida a uno de sus familiares.

Se imaginan la rabia que ahorita siente la legisladora federal Ana Guevara, quien fue salvajemente golpeada por tres sujetos que pensaron que la persona que conducía la motocicleta era un hombre por la vestimenta y ahora la víctima escucha que el fiscal señala que el delito de lesiones que no ponen en peligro la vida alcanza fianza y con sólo pagarle los gastos a la víctima el presunto delincuente podrá andar libre con “Doña Amparo” bajo el brazo y qué tal que de un golpe la hubiera matado, así que mi legisladora júntese con sus asesores y compañeros de bancada y revisen el código penal, pues hoy está viva y eso hay que aprovecharlo, pues dice mi abuelita que también hay que desquitar el sueldo.

¡Caray! a dos días del cambio de poderes Juchipolvo es un barril de pólvora Raúl Vicente Vázquez deja un Juchitán violentado, pues las facturas siguen apareciendo, hasta los topiles ya causaron destrozos a la casa de los pleitos, así que la presidenta electa Gloria Sánchez López quién sabe dónde ira a recibir la estafeta que deberá de entregarle Saúl Vicente Vázquez, ¡caray! tan bonito que había iniciado su gestión política, pero quién aguanta a los líderes del perderé, se le fueron encima cobrándole las facturas políticas y bueno por aflojar las monedas ahí están los resultados, ahora la pregunta, su hermano Héctor Sánchez logrará frenar a los guerrilleros del perderé, pues los nacidos para perder no querrán perder terreno, son buenos alumnos del magisterio de la Sección 22 de la CNTE, así que la licenciada Gloria López suerte.

¡Caray! los juegos políticos están poniéndose peligrosos en Oaxaca, el poderoso Ricardo el Cerillo Anaya está moviendo sus alfiles en Oaxaca y aseguran que Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, quien había logrado ganar la presidencia del comité directivo estatal del bolillo y como era contreras en su equipo se valió de la ex diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez para quemar las boletas, sólo que el presidente interino del PAN Luis Zarate Aragón responsabilizó a Martínez Ramírez ,ya que se dio cuenta que en los paquetes que faltaban por contar le daba la vuelta Naty Díaz y bueno dicen que José Manuel Vázquez Córdoba el tercero es discordia había reconocido el triunfo de Luis de Guadalupe Martínez, usted cree esto, bueno en política todo se vale y como el agua sucia enturbia el proceso y para que nadie sufra desaparece el CDE y sólo queda como delegación estatal, ahora a ver quién queda, claro ahora a ver qué dice el diputado Juan Iván Mendoza Reyes en el territorio de las Fuentes Secas y Andadores, el bolillo está pendiente de alfileres pues hay denuncias penales contra ciertos militantes a quienes se les terminó el fuero y el compadrazgo, así que vivos-ritas, pues las facturas comenzaron a salir después de reyes ahora pasemos al mundo de las gráficas.

Foto: Murat

Estamos iniciando el año nuevo y la sociedad oaxaqueña tiene fe que en estos 30 días que tiene el nuevo gobierno de “El Cachorro” Alejandro Murat Hinojosa con garra y colmillo mantenga la paz social, claro de la mano de la ley y la razón y claro el cuerpo legislativo que está recibiendo un estado de ruinas inicie la reconstrucción socioeconómica. La sociedad del núcleo cooperativo de la Cruz Azul recuerda como si fuera ayer la visita que realizó a la industrial Lagunas, Oaxaca y ese día Murat Hinojosa aseguró que en los primeros 100 días se verían resultados de su mandato, así que no pase más tiempo, pues aparte de la crisis económica un cáncer que se llaman bloqueos carreteros que el año pasado causó pérdidas por 100 millones a la Cruz Azul S.C.L. así que Alejandro Murat Hinojosa no olvide que el corazón de la zona norte del Istmo es la Cruz Azul S.C.L, así de fácil