7 para el 7: El año maravilloso de Cristiano Ronaldo

Sin lugar a dudas el 2016 ha sido un año espectacular para el astro portugués. Siete premios tanto colectivos como individuales, con el Real Madrid y su selección, lo han catapultado a la cima del orbe futbolístico dejando en claro que es el mejor futbolista de la actualidad.

Cristiano Ronaldo ha tenido altibajos durante su carrera, en un mismo año puede ganar títulos colectivos, mas no individuales, y viceversa. Una de las asignaturas pendientes era darle un título importante a la selección portuguesa y en el año que está a punto determinar lo logró en plena madurez futbolística. Quizás Cristiano ya no es el mismo de hace algunos años cuando defendía la playera del Manchester United, ya no es aquel joven que hacia filigranas, que divertía, entretenía y era un espectáculo verlo, ya no es aquel que desquiciaba a sus rivales por su velocidad, todo eso se va, los años no perdonan, pero la calidad, potencia y olfato goleador lo sigue conservando, no por nada ha conseguido que este 2016 sea el mejor año de su vida profesional.

Champions League, Eurocopa, Mundial de Clubes, Balón de Oro, Globe Soccer Awards: Mejor Jugador del Año, Premio UEFA al Mejor Jugador de Europa y Mejor Deportista Europeo, este es el palmarés de Cristiano Ronaldo en el 2016. Podrá haber mil comparaciones, para unos podrá ser el mejor jugador de la actualidad y de la última década, para otros no, pero no cabe duda que ha sido un año bestial para el portugués, tres trofeos colectivos y cuatro reconocimientos individuales son algo que no muy a menudo se los lleva un solo jugador en una anualidad. Honor a quien honor lo merece.

La lluvia de premios para el portugués comenzó con la Champions League conseguida ante el Atlético de Madrid en la tanda de penaltis en Milán, Italia, donde Cristiano con su gol le dio la victoria al cuadro Merengue dándole su undécima “Orejona”. Posteriormente llegaría la Eurocopa, donde el cuadro lusitano conseguiría su primer campeonato continental, siendo Cristiano parte preponderante para que se diera la gesta. Y, para cerrar el año, se llevó el Mundial de Clubes con el cuadro Merengue. Todo esto a nivel colectivo.

Los reconocimientos individuales empezaron a caer por si solos; su cuarto Balón de Oro, que otorga la prestigiada revista France Football, lo obtuvo arrollando en las votaciones a sus rivales en el podio: 745 puntos, doblando en la puntuación a su más cercano perseguidor, Lionel Messi con 316, Antoine Griezmann completó la terna con 198unidades.

Cristiano también se adjudicó el reconocimiento al Mejor Jugador de Europa (UEFA),superando en las votaciones al francés Antoine Griezmann y a su compañero en el Real Madrid, al galés Gareth Bale. Por si esto fuera poco, un futbolista se llevó por primera ocasión el reconocimiento al Mejor Deportista del 2016,premio otorgado por las 27 agencias de noticias internacionales. Por último, en la Gala de los Globe Soccer Awards fue reconocido como el Mejor Jugador del 2016por tercera ocasión: 2011, 2014 y 2016.

No hay palabra que describa lo que ha cosechado éste fenómeno con el Real Madrid y Portugal en el presente año, muy difícil que alguien puede conseguir lo mismo que el portugués. Hoy en día, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro puede decir que en el 2016 tocó el cielo con sus piernas.

Me despido, no sin antes desearles un Próspero y Feliz Año Nuevo 2017. Reciban un cordial y afectuoso saludo.