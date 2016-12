No se realiza proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento de Unión Hidalgo

El actual presidente municipal José López de la Cruz no acudió a la reunión programada con el alcalde electo

José Luis López

Unión Hidalgo.-

El presidente electo de esta población, Wilson Sánchez Chévez, denunció la falta de interés del actual alcalde de esta comunidad, para el proceso de entrega-recepción, por lo que la próxima autoridad iniciará laborando sin este trámite administrativo.

Indicó que José López de la Cruz no acudió a la reunión que se tenía programada para iniciar con el proceso de entrega-recepción, y pretendía hacer entrega de un documento a través del secretario municipal, el cual no fue aceptado por el cabildo electo.

“En la entrega-recepción el tema ahí es que nosotros dimos inicio en el mes de noviembre la solicitud, precisamente para empezar lo que era el proceso de entrega-recepción, posteriormente tuvimos una reunión para que se formalizara en el cabildo, la verdad en ese momento las cosas se dieron en un marco de respeto, tanto de la autoridad saliente como de la entrante y habíamos acordado el día 23 en punto de las 8 de la mañana empezar con los trabajos, ahí en su momento se acordó que cada departamento, cada dirección, cada regiduría y con el presidente igual se iba a sentar conmigo, pero a la hora de regresar la sesión de cabildo ya en un acta, vimos que ya no era así, ya era el secretario municipal quien iba hacer entrega de parte del presidente y ahí fue la parte que no nos gustó, no es a capricho, la ley es clara”.

Explicó que a partir del primer día de enero estarán haciendo la revisión del inmueble acompañado de un notario público y un fiscal, para que den fe de las condiciones en las que se reciben los bienes municipales.

“Para nosotros la decisión ya está, nosotros decidimos irnos al día uno de enero y esperar cuál es la voluntad del cabildo saliente, que es lo que nos van a entregar, y en su momento nosotros inventariar, llevar un notario público y un Ministerio Público para que de fe y levantar actas circunstanciales, de esta manera nosotros tenemos 15 días hábiles, y en su momento deslindaremos responsabilidades a las diferentes dependencias”.

