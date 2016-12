Con bloqueo carretero exigen pago de obra al Ayuntamiento

El contratista Miguel Blas Santiago manifestó que el tesorero municipal le entregó un cheque posfechado para el 30 de diciembre, sin embargo exige que sea efectivo el día de hoy

José Luis López

Juchitán.-

Un grupo de personas encabezado por Miguel Blas Santiago, bloqueó la carretera federal a la altura del Canal 33 en la ciudad de Juchitán, para exigir el pago de 300 mil pesos por la realización de una obra y la renta de camiones volteos al Ayuntamiento de esta ciudad.

El contratista señaló que el tesorero municipal le hizo entrega de un cheque posfechado para el 30 de diciembre, sin embargo exigió que el pago sea el día de hoy, de lo contrario permanecerá bloqueando esta vía.

“Me dijeron que me iban a pagar y lo cual mintiéndome me dieron un pago prácticamente de un 10 por ciento del monto, y me dieron un cheque posfechado, el cual le dije en ese momento al compañero Omar que me lo entregó, nos acompañó el subdelegado de Gobierno ahí que lo encontramos de casualidad por el parque del centro, y le hicimos la invitación que nos acompañara como observador y ahí nos entregaron un cheque posfechado para el día 30 de diciembre, por el cual le dije que no aceptaba esa fecha, que me la cambiaran para el 26 o 27, en ese momento el compañero y amigo Omar el subtesorero, me dijo que para el 27 o el 26 ya tenía un recurso y me iban a pagar, hoy es 28 desgraciadamente pues estamos acá en este momento bajo estos intensos rayos del sol, mi familia, mis compadres, amigos, los trabajadores, exigiendo el pago o devolviendo yo ese cheque para que me lo hagan efectivo el día de hoy, de no ser así no daremos un paso atrás”.

Indicó que esta obra la ejecutó desde el mes de mayo y desde entonces ha estado exigiendo el pago, “el pago del cheque que me dieron es por una obra de 300 mil pesos y aparte hay la renta de unos camiones que a la fecha no nos han pagado”.