Causa molestia aumento del precio de la gasolina

El gobierno federal pone en jaque a la economía de los mexicanos con las alzas a las gasolinas a inicio del 2017, directo a los bolsillos de todos.

Con el costo de las gasolinas y diésel, aumento mensual de la energía eléctrica y el incremento masivo que se dará a los artículos sobre todo de la canasta básica, los mexicanos se tendrán que apretar nuevamente el cinturón para poder enfrentar esta crisis que se ve venir de manera importante.

En Tehuantepec, al sondear con los taxistas, se notó el enojo y la molestia que esto va a causar no sólo al transporte público dijeron, sino a todos en general, porque ellos también se verán en la necesidad de aumentar las tarifas al usuario, están en pláticas los secretarios generales y ver cuánto será.

Otros molestos dijeron que esto es una burla para el pueblo, ya que se da un aumento de salario mínimo de unos cuantos pesos, mientras los diputados ganan miles y todavía se dan su bono de 150 mil pesos, pero no hacen nada para proteger la economía del pueblo contra estas alzas.

Algunos señalaron que es posible que lo que trata el gobierno es de privatizar la gasolina, ya no da subsidios y con esto se harán más ricos algunos mientras la población se hace más pobre, e incluso dijeron nos están dando en la torre.

El senador Jorge Toledo Luis en entrevista dijo que ni él está de acuerdo con este aumento, sin embargo, las decisiones están tomadas porque es un problema económico mundial, se buscan esquemas para mitigarla, pero habla de más impuestos o reducir el gasto público, no subsidiar la gasolina y asumir el costo político que esto implica fue el riesgo de esta decisión.

Por su parte, Miguel Ángel Gutiérrez Santiago, secretario general del sitio Hidalgo rojo 431, dijo que subirá hasta 18 pesos y que afectará a todos tanto particulares como transporte público, pero dijo que ellos procurarán no lastimar el bolsillo de la gente.

Eliseo López Estrada comentó que atenta contra la sociedad en su economía familiar, que a finales del 2015 el presidente de la república Enrique Peña Nieto dijo que gracias a la Reforma Energética ya no habría aumento a las gasolinas y no está ocurriendo, la Premium costará aquí 17.51, la Magna 15.74 y el diésel 16.81, incremento del 20% directo a nuestros bolsillos, a la vez se incrementará el precio de todos los productos, esto es para beneficiar a las compañías extranjeras que entrarán, con esto México se coloca en primer lugar como país con gasolinas más caras.