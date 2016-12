Remolino político social y policiaco

Lucio Silva Díaz

Lástima Margarito, pero es necesario que la sociedad censure lo que lee en los diarios o en las redes disque sociales, pues muchas veces los que mandan los mensaje o escriben notas rojas vía WHATSSAP sólo lo hacen de oídos a alguien, mandan fotos de sujetos aparente muertos o de niños que se murieron en un desastre ecológico en otros países y lo transmiten como si los pequeños fueran nativos de este país y todavía dan la alarma de que les sacaron los órganos vitales, claro que esto es un cuchillo de dos filos pues a las personas pensantes les pone en máxima alerta, solo que en los poblados pequeños, los habitantes, gente ruda que desconoce la ley la toma por su propia mano empujado por caciques del pueblo o sujetos que quieren figurar como redentores, así que ojalá y no se repiten estas cosas que la ley es ciega, entonces la sociedad debe de entender que nosotros somos sus ojos, sus oídos y tenemos el dedo que debe de señalar hacia qué lugar debe de irse la balanza, que la corrupción ahoga los juzgados de garantías, las fiscalías, así como los juzgados civiles y familiares, eso no se duda, pero no está solo, si usted tiene la razón y las pruebas suficientes solo tiene que acudir a un grupo jurídico social, claro si es atendido con cortesía y amabilidad, bueno aquí estamos los chicos de la prensa que elevaremos sus quejas contra esos cuates servidores públicos que al igual que los quijotes de la pluma no deben cobrar por publicar una denuncia con bases, claro que también hay pseudo periodistas que por 30 monedas publican sandeces contra funcionarios honestos, que son raros, no se duda pero que los hay, los hay, en fin amigos lectores les recordamos nuestro correo lucio_margarito@hotmail.com y claro nuestro teléfono móvil 972-112-66-34 encendido las 24 horas para captar sus denuncias .

Y bueno, nació una organización civil, Ayuda Mutua del Istmo A.C. en lo que nativos de este centro ferrocarrilero y de Santa María Petapa están interesados en nivelar la ley, así que si en los juzgados fiscales le piden dinero para atenderlo y para darle tramite a sus legajos de denuncia, sólo tiene que acudir a la calle Unión Oriente número 407 y claro después de escuchar su querella tomarán el teléfono y hablarán con el procurador de Justicia o con el fiscal jefe, bueno tiene el teléfono de otros funcionarios que junto con Alejandro Murat Hinojosa se comprometieron a abatir la corrupción en las representaciones jurídicas del estado, así que claro en la corresponsalía de este diario ubicado en la calle de Guerrero número 107, frente al Palacio Municipal de Matías Romero que a partir del primero de enero del 2017 cambiará de color y en donde se asegura los funcionarios municipales lo atenderán con calidez y espíritu de servicio, pues en los 150 días después del proceso electoral participaron en varias conferencias de derechos humanos, jurídicos, sociales y calidad moral y es que la sociedad de Matías Romero no espera otra cosa, ojalá y los contreras entiendan esto y que no sean los 15-30 que como no ganaron y tampoco les gustó lo que les tocó pues durante los dos años que fungieron como representantes de su partido o coalición demuestren la capacidad que dijeron tener, el amor por su pueblo y no sólo por las 30 monedas, en fin, ojalá y recuerden que Juan pueblo ya despertó, hoy sabe que a los perros ya no los amarran con longaniza que estos terminan convertidos en chorizo o barbacoa, en fin.

El 2017 está tan cerca como el amanecer de un nuevo episodio que nos acerca más al gran cambio, pues en el 2018 los hijos de Zapata con garras y colmillos deberán de defender el triunfo del próximo tlatoni federal que debe ser el más idóneo y están más de tres, Miguel Ángel Osorio Chong colgado de las enaguas de las mujeres indígenas, cuáles; Aurelio Nuño Mayer colgado de los libros, pues la educación es primero y esto es cierto por eso este Pedro Navajas es libre como el viento, como la luz como el agua y claro si Sol me llega al precio le firmó el acta de matrimonio, claro la casada será ella, si mañana se quiere divorciar, bueno perderá todo mi cariño, pues el amor se queda conmigo, la pasión para mi es desconocida pues mi abuelita me pidió ignorarla, pero volviendo con los presidenciales, ahí tiene a Manlio Fabio Beltrones un gallo con los espolones suficientemente duros y con una piel gruesa, bueno de eso presume y la colita, pero bueno; ahí tiene Ricardo Anaya para llegar a la panadería dicen que se valió de trucos similares a la casa de enfrente y que a cada operador le entregó varias monedas y regalitos y que se sirvió de mercenarios que tienen credenciales del RIP y de los nacidos para perder todo el estilo de la profesora Elba Esther Gordillo, quien así jugaba en varios estados donde estaban grupos del magisterio de la CNTE ,lo cierto es que Vicente Fox llegó a contaminar al bolillo a tal grado que Felipe Calderón lo comenzó a desfigurar y ahora Ricardo Anaya con unos triunfos píricos quiere que todos piensen que sin él.

El bolillo no está vivo cuando está agonizando, por ejemplo en Oaxaca cayó a cuarto lugar sin coalición, claro el Cerillo Anaya no oye, no ve y el perderé con la barracuda, perdón con la Barrales pues nada, sólo pegó unos grititos por lo de Duarte el veracruzano y ya dónde andará y es que sus huertas la mayoría se colgó o andan colgados de la Morena de López Obrador, tan es así que la Morena de El Peje logró en Oaxaca colocarse en segundo lugar en la Ciudad de México, anda por desbancar al perderé, así que la casa está que arde.

Y bueno se acerca el 2018 en este 2017 el Gobierno Federal presidido por Quique Peña Nieto y su camarilla deberán de demostrar que los cambios estructurales son positivos, no se duda que la Reforma Educativa este dando ciertos resultados cuando menos en Oaxaca el magisterio de la Sección XXII de la CNTE se ve agotado ya entendió que no puede correr a la Sección 59 de la SNTE y esta se fortalece al cumplir el calendario escolar y pedir menos apoyos económicos, tampoco cerrar carreteras, en tanto la Sección 22 de la CNTE se siente dueña de qué, pues si un niño no acude a un festejo por no poder aportar los 100 a 200 pesos para el evento, esa basta para que el profesor amenace al alumno o al padre con bajarle puntos, al menos que le parece Aurelio Nuño Mayer y que dice a esto Juan Díaz de la Torre, lo que quiere decir que la CNTE tiene una política totalitaria, estará permitido esto Quique Peña Nieto.

Qué les cuento, la licenciada Lily Salinas Hernández presidenta honorifica estatal de la fundación MATRAIN apoyada por su familia y personas altruistas durante el mes de noviembre asistió con sus módulos de servicios diversos a el municipio de El Barrio de la Soledad en este centro ferrocarrilero donde es nativo dentro de su programa “Cobijando Corazones”, obsequió colchonetas y cobertores a personas de escasos recursos y para cerrar con broche de oro sus actividades del año festejó un aniversario reuniéndose con los simpatizantes en conocido salón el día 25 a las 15:00 horas, la ex candidata a la presidente de Matías Romero agradeció el apoyo a su fundación y les deseo un feliz fin de año y que el 2017 la fortaleza de los corazones sirva para mantenerlos firmes, para enfrentar los retos del futuro, ahora pasemos al mundo de las gráficas.

Foto: P.F.

Diciembre es el mes donde se registran más accidentes carreteros, el parque vehicular en carreteras crece sin límite y claro el capitalino, el conductor de las grandes urbes al salir a la carretera federal se siente un conductor de fórmula uno y cree que por traer un auto del año puede burlar la muerte al traer frenos de potencia en las cuatro ruedas, neumáticos nuevos y de calidad y otros avances tecnológicos, sólo que al no conocer la ruta a recorrer se topará con terrenos diferentes y cuando quiera detener la velocidad el vehículo no es lo que pensaba y la falta de pericia pierde el control de su vehículo, si viaja solo no pasa nada, si se pierde una vida, pero si viaja con su familia extreme precauciones, más vale llegar un minuto tarde que hacerlo en un ataúd y no sólo usted, así que amigo conductor antes de salir a carretera vea el líquido de frenos, aceite, el agua del radiador, aceite del motor, de la dirección hidráulica, la presión de las llantas y lea los señalamientos de la carretera, así tendrá un paseo y un retorno feliz