Realizarán el segundo encuentro de mujeres poetas

Se llevará a cabo el próximo 29 de diciembre en la “Casa el Ocote” de Juchitán

José Luis López

Juchitán.-

Poetas de la región del Istmo de Tehuantepec se reunirán para hacer el segundo encuentro en las instalaciones del Centro Cultural “Casa el Ocote” de la ciudad de Juchitán, el próximo 29 de diciembre.

Este encuentro está siendo organizado por la pota juchiteca Alba Magariño y Aurora Corbon de Santo Domingo Tehuantepec, quienes se dieron a la tarea de poder convocar a artistas de esta región que han confirmado su participación.

Estarán participando Irma Pineda, Paula Ya López, Natalia Toledo, Ivón Sáenz, y se tendrá una participación especial de Donají Linares y Coyolicatzin en la parte musical de este evento, que tiene como objetivo difundir el trabajo creativo que vienen realizando las mujeres en esta zona ístmica.

“Segundo encuentro de mujeres poetas se hará acá en casa el Ocote, que es Abasolo entre Ferrocarril y Guie’Chachi, va a ser el día 29 de diciembre a las 6 de la tarde, las participantes, tenemos confirmadas a Irma Pineda, a Paula Ya que es de Álvaro Obregón creo, a Ivon Sáenz, a Magali Castillejos, de Ixtepec y a Natalia Toledo, Irma Pineda, como ya comentó Aurora esta vez agregamos porque el año pasado no hubo, esta vez agregamos la disciplina de música, con la razón de hacer como un guiño para lo que tenemos para el siguiente año como proyecto, estamos pensando en la organización y realización de un primer encuentro estatal, de mujeres creadoras, ya no queremos sólo impulsar el trabajo ni visualizar el trabajo de sólo poetas, también somos conscientes de que en todas las disciplinas artísticas hay mujeres haciendo algo que por alguna razón no son muy difundidas”.

Las organizadoras destacaron que esta actividad se ha estado haciendo con el esfuerzo propio, ya que no cuenta con el financiamiento de ninguna institución pública o privada.

“La participación de las mujeres es casi nula, invisible para los medios de comunicación y para la sociedad, hay muchas mujeres artistas, creadoras, pero no hay espacios en los que ellas puedan desenvolver, desarrollar o exponer su obra, entonces por eso nosotras hacemos este encuentro anual de mujeres poetas el cual busca año con año crecer, integrar a más mujeres”.