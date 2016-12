Coloca la autoridad municipal sellos de clausura en rastro de Santa Cruz Tagolaba

El representante de los dueños de la vivienda, licenciado Belem Gil, señaló que se cuenta con el permiso de la Regiduría de Salud para operar el centro de matanza de cerdos

Florentino Bohórquez Jarquín

Tehuantepec.-

La autoridad municipal colocó sellos de clausura en el rastro que opera en calle Samuel Villalobos con matanza de cerdos, que desde hace unos meses estaban pidiendo algunos vecinos.

La señora Janet Castillo Barrera, quien venía gestionando con un grupo de personas, para que la autoridad suspendiera las actividades de este rastro que se ubica en una casa particular en Santa Cruz, señaló que ojalá se respete la clausura, porque lo había suspendido el señor Pavón de Salubridad y continuaron metiendo los marranos, hoy a base de tanta presión se llevó a cabo esta clausura por el bien de los vecinos, de los ancianos y de los niños por el mal olor que despide.

Por su parte, el representante legal de los dueños, licenciado Belem Gil, señaló que ésta era por lo menos la cuarta vez que iba la autoridad a suspender los servicios, “ahorita pusieron un sello de clausura, no está foliado, no está resellado y no se ha seguido el procedimiento legal”.

Agregó que ellos habían promovido un amparo hace aproximadamente un mes y tuvieron una ampliación donde contesta la Regiduría de Ecología y les da el favor a ellos que siguen los lineamientos y que cuentan con todo lo necesario para que pueda operar el centro de matanza y aun así clausuran.

Dijo que ellos tienen la autorización de la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) y siguen un procedimiento administrativo y hacen inspecciones donde les ponen los lineamientos que siguen.

Al preguntarle si cuentan con los permisos para operar ahí como rastro dijo: “si hacemos cuentas en Tehuantepec, no todos tienen permisos, no están regulados los centros de matanza, que tienen los permisos de hacienda, la Cofrepris y están promoviendo para que el municipio dé los permisos, pero se han negado”.

A pregunta si trabajan de manera irregular, comentó que en un 50 por ciento porque tienen un amparo, con eso exigen al municipio para que dé los permisos necesarios, fue clausurado por la síndico municipal y su abogado pone un sello que no se le entiende, no tiene un principio de legalidad y es la entrada de la señora y por dónde va a salir, se viola las garantías de la señora, que ahí matan unos diez marranos al día.

Van a seguir con el amparo, las autoridades han hecho caso a dos señoras que son caprichosas, que van a seguir caminando, si el municipio quiere que salgan de aquí, que les asigne un lugar para seguir matando.

La señora María de los Ángeles Cortés Gallegos, quien mata reses, señaló que el municipio de Tehuantepec nunca se ha preocupado por un rastro municipal, por ello quienes sacrifican animales lo hacen en su casa, si hubiera un rastro no habría este tipo de problemas, enfatizó.

