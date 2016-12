30 municipios con riesgo para transición de poderes este 1 de enero

El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca ha recibido a la fecha un total de 179 impugnaciones relacionadas a la elección de autoridades municipales que se rigen por Sistemas Normativos Internos

Oaxaca.-

De cara a la transición de poderes el próximo 1 de enero de 2017, en los 570 municipios que hay en la entidad -417 de Sistemas Normativos Internos y 153 de Partidos Políticos- los órganos electorales tienen identificados 30 municipios con diversos niveles de conflictividad que los ubican como focos amarillos y rojos.

El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) ha recibido a la fecha un total de 179 impugnaciones relacionadas a la elección de autoridades municipales que se rigen por Sistemas Normativos Internos, de los cuales se han resuelto 74, revocando siete elecciones referentes a agencias municipales.

Hay al seno de ese órgano jurisdiccional 105 juicios en instrucción, de los cuales 38 corresponden a juicios para la protección del derecho político electoral del ciudadano por el régimen de sistemas normativos internos, 27 juicios de los sistemas normativos internos y 9 juicios para la protección del derecho político electoral del ciudadano.

Para el TEEO, existen municipios que podrían representar focos rojos debido a la complejidad de su elección, entre ellos, San Sebastián Tutla, San Antonio de la Cal, Ánimas Trujano, Mazatlán Villa de Flores, San Bartolo Coyotepec, Santiago Atitlán, Reyes Etla, San Pedro Mártir y Santa María Colotepec.

Todos esos municipios, han promovido impugnaciones ante los órganos jurisdiccionales.

Hasta el momento el TEEO ha recibido las impugnaciones de la elección en Santa María Atzompa, San Pedro Ixtlahuaca y Reyes Etla; mientras que el municipio de San Sebastián Tutla promovió un juicio vía persaltum en la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Hasta el momento, de los 417 municipios que llevarán procesos de renovación de sus autoridades, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca ha calificado más de 200 elecciones, 135 está próximo a calificar y otro número significativo de comunidades que aún no realizan sus respectivas asambleas de elección de autoridades.

En medio de las disputas internas, el IEEPCO tiene ubicados 30 municipios de Sistemas Normativos Internos con conflictividad pre y poselectoral por diversas causas, entre ellas, la exclusión de las mujeres, de agencias, inconformidad por el resultado de las elecciones, inseguridad, por disputa administrativa y de recursos municipales para presionar los comicios.

La Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos tiene identificados 30 municipios en todo el estado con diversos grados de conflictividad. En municipios de San Juan Lalana, Santiago Yaveo y gran parte del corredor del Bajo Mixe, preocupa al IEEPCO la inseguridad por su cercanía con el estado de Veracruz.

En la Cañada, en municipios como Mazatlán Villa de Flores, el foco de atención son las organizaciones sociales, las cuales participan activamente en los comicios y a pesar de que se ha validado por parte del órgano electoral, un grupo antagónico ya anunció la impugnación al proceso electoral.

En la zona del Istmo de Tehuantepec, el foco de atención para el órgano electoral es la inseguridad y la presencia de grupos delictivos, así como la conflictividad político-social.

Entre otros municipios identificados por el IEEPCO están: San Raymundo Jalpan, San Pedro Ixtlahuaca, Santiago Amoltepec, San Antonio de la Cal, Santa María Chimalapas, San Sebastián Tutla (inclusión de la Agencia del Rosario que motivó la anulación de la elección).

Actualmente, el órgano electoral atiende a través de mesas de mediación, 50 municipios, entre ellos, San Pedro Ixtlahuaca por inconformidad de los resultados. Sin embargo, grupos antagónicos han llevado la disputa del poder municipal al extremo, al grado de agredir a personal y un consejero del IEEPCO, Uriel Pérez García, porque les fue anulada su elección, caso específico, San Sebastián Tutla.

Ello orilló a que los consejeros sesionaran de madrugada y en una sede alterna que les proporcionó el Instituto Nacional Electoral (INE).

A la fecha el IEEPCO ha validado 325 elecciones de igual número de municipios, y ha declarado como nulas las elecciones en 15 municipios, entre ellos: San Bartolo Soyaltepec, San Esteban Atatlahuca, Capulálpam de Méndez, Reyes Etla, Teotitlán del Valle, San Sebastián Tutla, Magdalena Mixtepec, San Miguel Mixtepec, San Pedro Mártir. San Lucas Quiaviní, quien ya repuso la elección; Santiago Matatlán, Santiago Textitlán, Tataltepec de Valdés y San Sebastián Río Hondo.

La conflictividad municipal electoral ha crecido exponencialmente, toda vez que en el 2010 el IEEPCO realizó 82 procesos de mediación en igual número de municipios; para el 2013 fueron 144 las mediaciones en municipios y para este 2016, van más de 160 mediaciones en igual número de municipios.

La presidenta de la Comisión de Sistemas Normativos Internos, Elizabeth Bautista Velasco, minimizó la conflictividad electoral municipal. Indicó que diversos municipios caminan solos en paz.

No obstante, refirió que la conflictividad se ha centrado en la no inclusión de las agencias y donde los municipios no permiten que las mujeres participen en las elecciones. “Hay municipios donde las mujeres no votan y ni son votadas, en otros las mujeres pueden votar, pero no pueden ser votadas”, apuntó.

Bautista Velasco explicó que en función de las problemáticas se clasifican los municipios. Tan solo por el tema de la inclusión de la mujer, han realizado 580 pláticas.

“Tenemos detectados otros municipios donde la problemática no es electoral, es materia de recursos y administrativos; sin embargo, por los tiempos, impacta en el tema electoral porque hacen presión”, indicó.

En medio de la organización de las asambleas de elección de las nuevas autoridades, Bautista Velasco pidió a las autoridades municipales salientes, conducirse con legalidad, respeto y permitir la participación de hombres y mujeres por igual.

