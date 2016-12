Salina Cruz llevan cien años en el abandono: Toledo Medina

El puerto se encuentra en el último lugar de desarrollo, porque si entran las ZEE no se podrá cumplir por la falta de infraestructura, el puerto trabaja con lo que tiene desde el siglo pasado, expuso el coordinador general del Consejo Ciudadano Salinacrucense

Epigmenio Fidel Bautista

Salina Cruz.-

Al cumplirse once años de la existencia del Consejo Ciudadano Salinacrucense, tuvo un intercambio de expresiones con los medios de comunicación y se externó que los intercambios de ideas sean permanentes en la nueva etapa que inició el consejo e hizo un recuento de las gestiones que concibió para el beneficio del pueblo de Salina Cruz.

Emmanuel Toledo Medina, coordinador general del Consejo Ciudadano Salinacrucense, señaló que llevan 11 años trabajando con el único afán de servir a la comunidad, sin injerencia partidista, sus miembros se han mantenido unidos derivado del respeto mutuo que existe.

La primera etapa la concluyó Fidel Contreras Ordaz, empresario hotelero, con muchas gestiones para el beneficio de la comunidad, como dar seguimiento a la conclusión del aeropuerto de Ciudad Ixtepec.

Tienen presencia en la Cuenca de Oaxaca y realizaron gestiones para el agua potable, que por circunstancias fuera de su alcance no aterrizó, tuvo injerencia en el tercer plan de zonas conurbadas de los municipios de San Blas Atempa, Tehuantepec y Salina Cruz.

Así también tuvieron que ver en la realización del Plan de Desarrollo Urbano de Salina Cruz para su aprobación y aplicación, el consejo tuvo participación en la gestión para la construcción del moderno edificio de bomberos a través del patronato que administra dicho inmueble.

En la segunda etapa del consejo, Emmanuel Toledo Medina es el coordinador general, quien señaló que tienen que aprovechar la renovación del gobierno estatal y municipal para hacer nuevos planteamientos a los gobiernos, en espera de que los escuchen, sin llegar al chantaje, porque son una organización seria, tal vez con pocos recursos económicos pero de enormes ideas.

Su trabajo es gestionar ante las autoridades para que se construyan escuelas, campos deportivos, buscan el rescate del centro histórico de Salina Cruz, que se encuentra invadido de vendedores ambulantes, se van a ir con el tema de la biblioteca municipal.

Les preocupa la situación de la tenencia de la tierra, pues Salina Cruz fue decretado como Zona Económica Especial, para darle certeza jurídica a los inversionistas que llegaran al Istmo, pero no han podido platicar con los responsables de esas áreas como el delegado de la SEDATU, de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario, quienes dejaron plantados a los miembros del consejo.

Están exigiendo de manera respetuosa para que a Salina Cruz se le haga justicia, porque lleva 100 años de abandono, sólo Don Porfirio Díaz puso interés en el puerto al construir las vías del ferrocarril que une el Océano Pacífico con el Golfo de México.

Salina Cruz se encuentra en el último lugar de desarrollo, porque si entran las Zonas Económicas Especiales el puerto no podrá cumplir por la falta de infraestructura, los hospitales no son funcionales, no tienen medicamentos y los trabajadores constantemente se encuentran en huelga, el puerto trabaja con lo que tiene desde el siglo pasado.

