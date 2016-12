Remolino político social y policiaco

Lucio Silva Díaz

Lástima Margarito, pero qué creen, mi abuelita se enteró que la presidenciable Margarita Zavala de Calderón enojada, perdón Hinojosa, quién sabe cuántas casas blancas tiene, pues en su declaración 3 de 3 hace mención de sus fabulosos sueldos, pues Margarita dice que el año tiene ingresos por 465 mil pesos aparte cortesías y regalitos, quizás por ahí tenga una parcela de 400 hectáreas que regaló de su abuelita y claro si viaja lo hace por invitación de varias empresas ella no tiene un jet.

Bueno Jelipillo Calderón de Zavala al año cobra 8 millones 267 mil 515 pesos, al mes gana 688 mil pesos aparte también recibe regalos y asiste a las carreras del premio de México conocido refresquero, le regaló cuatro lugares en el palco del estadio Azteca para que asista a los juegos de NFL y el pobrecito de Calderón tiene una pensión vitalicia de 205 mil pesos, Margarita Zavala Gómez del campo de Calderón el Gobierno Federal le dio dos vehículos blindados, ¡caray! así que sus viajes en avión comercial, los boletos son gratis, caray a este Pedro Navajas se le hace poco quizás el 3 de 3 sea desde dos claro que si ya heredaron a sus hijos los ranchitos pues si solo le queda lo que ellos dicen, ahora los secretarios de Gobernación del mandato Alejandro Murat Hinojosa deberán de declarar su 3 de 3 antes de que finalice enero.

Así que el Dios Cronos corre que va corriendo y las pachangas en su apogeo, el viernes 30 en Guivicia, la pachanga inicia a las 14:00 horas amenizará la pachanga los Carnales de Nuevo Morelos y bueno a ver quién y cuántos aguantan sobre el lomo de los toros, además hoy para llegar a Guivicia Petapa lo puede hacer con toda comodidad, pues el 70 por ciento del tramo carretero Guivicia a la carretera Transístmica esta asfaltado, claro no corra con piso mojado, pues las curvas están un poquito cerradas, así que la pachanga será hasta el amanecer y de ahí hasta el día primero del 2017, a ver quién aguanta.

Y bueno lo que comenzó a por un lindero fuera del lugar en la colonia El Bajío podría destapar una cloaca en la que saldrán embarrados varios ex presidentes de Bienes Comunales de Santa María Petapa que a cambio de las 30 monedas vendieron parte de las calles y claro abusadillos al ver el desorden también agarraron parte del terreno y claro por ahí se dice que ex funcionario municipal del trienio anterior está invadiendo la calle, en fin, al parecer Cipriano Vázquez Carrasco actual presidente del comisariado de Bienes Comunales dicen que se comprometió alinear a todos los posesionarios que se dicen dueño y que compraron cuando esto es mentira, los terrenos comunales no se pueden vender, se hacen traspasos de posesión y los habitantes vienen a ser arrendatarios de los lotes que habitan mientras lo hagan pacíficamente y cooperan con la autoridad municipal y comunal, así que este Pedro Navajas estará pendiente, pues vaya sorpresa que usted y todos los que se informan a adquirir un diario que Germán Tenorio Vasconcelos esta vivito y libre de toda culpa, pues ahora habrá que investigar a los ex titulares de la secretarias de la contraloría y transparencia gubernamental que asegura que el ex titular de la secretaria de los servicios coordinador de Salud en el Estado había quedado suspendido por un periodo de 93 años para ocupar un puesto público al encontrar que existía un desvió de recursos por más mil 300 millones de pesos, comprar una avioneta que tenía en su poder y otras cositas y ahora salen con que no debe nada que les parece luego entonces hay que investigar a Gabilondo Cua-Cua y al fiscal, bueno sería un súper embarradero.

Bueno el hampa sigue cobrando víctimas en el Istmo, encuentran a un joven en una tumba clandestina, a plena luz del día ejecutan al “Pequeño Santi” y los cuerpos de seguridad que se supone están en máxima alerta y llegan demasiado tarde y cuál operativo, pues si no se circula un área y se peina a conciencia pues si todos llegan al lugar de los hechos entonces usted se pregunta para qué sirven los radios, los celulares y la coordinación que existe, dónde, pero bueno la cosa es que el Istmo sigue bañado en sangre y cuidado vienen días peores, la semana próxima la policía será incapaz de frenar los asaltos, robos, homicidios, secuestros, pues los cuerpos de seguridad estatal tiene los tanques vacíos, no hay para gasolina, las estaciones ya cerraron el crédito, así que el secretario de gobernación tiene una bomba de tiempo, Matías Romero está sin vigilancia, el personal de Vialidad y Tránsito Estatal fue llamado a Oaxaca no hay patrullaje y esto estará dando facilidades a la delincuencia y los cierres carreteros empeoran las cosas, es necesario que en los distritos se nombren los delegados de gobierno para que destensen las situaciones políticas, mañana comienzan a llegar familias al Istmo, no pueden seguir los bloqueos carreteros, en fin el secretario de gobernación deben de actuar, pues el Istmo es un polvorín, principalmente Juchitán.

A unos cuantos días del relevo municipal y al parecer unos elementos de la Policía Municipal se pasaron de vivos-ritas y aparte de golpear a un joven pues lo tundieron con lo que encontraron y lo mandaron al hospital, así que el comisario Martín Albino Mendoza no se pone las pilas y se le hace bolas el engrudo cuidado y bueno los bolillos dieron el espectáculo quemando las oficinas del partido albiazul y bueno el presidente interino del CEN del bolillo, Luis Zarate Aragón acusó a Guadalupillo de ser el consorte del incendio, pues ahora tendrá que irse a una segunda vuelta, pero no de pescuezo y sino electoral, así que hasta el momento no hay ganador.

Bueno como dice mi abuelita después del niño ahogado todos quieren tapar el poso y en el Istmo se comenzó con un operativo de artefactos explosivos, ojalá en la aduana de la zona sur los agentes federales revisen bien los camiones de pasajeros de carga, pues de Guatemala podrían estar a México cargamentos de explosivos, por lo pronto en varias tienditas ya están vendiendo cuetitos así que ahora pasemos al mundo de las gráficas.

Foto: tren

Vecinos de la calle 16 de Septiembre y 5 de Febrero ya tienen algo de qué enorgullecerse, nos platicaba el licenciado Gilberto Celis Pineda que la lucha de los vecinos no fue de en balde, pues más de tres veces que algún vival se apropiará de este espacio destinado a un parquecito emblemático de la tierra ferrocarrilera, hoy se ven los resultadosm la colocación de este auto armen que fue donado, claro no así como está por el licenciado Manuel Ponce Juárez, quien desde hace un año lo había prometido y claro Gregorio Dolores Ríos, integrante de vagón cultural también puso su granito de arena, así como otras organizaciones, así que falta la colocación de cuatro bancas y el sombrado de unos árboles que den sombra mañana, así como la iluminación de esta área, un bonito lugar para las familias de la tercera edad. Y bien amigos hoy nos acercamos a la Noche Buena, claro usted ya tiene preparados los platillos de pollo negro, totopo, queso y camarón para la botana, provecho y salud, qué les parece, así que vivos-ritas nos leemos mañana