Germán Tenorio no está inhabilitado, ni es investigado, confirma SFP

La información contradice las declaraciones de los ex titulares de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en las que aseguraban que Germán Tenorio fue suspendido por un periodo de 93 años para ocupar un puesto público al encontrar irregularidades en el manejo de los recursos públicos

La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que el ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Germán Tenorio Vasconcelos, no está inhabilitado para ejercer un cargo público y no hay ningún procedimiento en su contra.

Esto, confirma el oficio con número 12413 de la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial del Departamento de Registro de Sanciones, Patrimonial y de Conflicto de Interés, fechado el 4 de mayo de 2016 y en el que se afirma que el ex funcionario no está inhabilitado.

Lo anterior, contradice las declaraciones de los ex titulares de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en las que aseguraban que Germán Tenorio fue suspendido por un periodo de 93 años para ocupar un puesto público al encontrar irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Luis Felipe Cruz López, ex titular de la Contraloría, afirmó en declaraciones a la prensa que se encontraron irregularidades por 81 millones de pesos, entre otras, a quien fungiera como Secretario de Salud. Incluso, detalló que fue notificado de seis inhabilitaciones, cuatro de 20 años, una de tres años y una cuarta de 10 años.

Germán Tenorio renunció al cargo el 10 de junio de 2015; sin embargo, tras su salida se le acusó de malversar alrededor de 1 mil 300 millones de pesos. Además, estuvo envuelto en un escándalo tras darse a conocer que adquirió una avioneta tipo Cessna AIRCRAFT con matrícula XB-LKO y número de serie 340-0230, con un costo de 3.5 millones de pesos.

Además, el ex funcionario era investigado por contratar de manera irregular a su hija Daniela Tenorio Bernal, para trabajar en un centro de salud con un salario de 4 mil pesos mensuales.

La SFP informó que no se encuentra inhabilitado, que no existe en esta instancia ningún procedimiento en su contra, así como una investigación a su gestión como Secretario de Salud, ni de existe un monto determinado de dinero o recursos que no hay sido comprobados durante su periodo.

“El Sistema de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades (SPAR) no tiene procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la persona del interés particular, no omite señalar, que si bien la Dirección General es la autoridad concentradora de la información con la que cuenta el SPAR, son los Órganos Internos de Control los que lo alimentan y actualizan, por lo que puede variar debido al registro diario que se hacen en el sistema antes referido”, afirma la SFP a una solicitud de información.

Germán Tenorio tampoco se encuentra en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados (SRSPS). Según Cruz López, su inhabilitación se dio a conocer desde enero de este año.

